„Hátbaszúr majd az is, aki veled él” – Kíméletlenül beleszállt volt barátnőjébe ByeAlex

ByeAlex ismét bizonyította, hogy nincs az a mélység, amiből ne próbálna meg tőkét kovácsolni. Az Elterelés címen megjelent négyszámos EP nem egy finom művészi önvallomás, hanem egy cinikus, néhol kifejezetten ízléstelen válaszreakció az énekest övező drogbotrányra és a rendőrségi razziára. Alex nem bűnbánatot gyakorol, hanem a provokációt választja eszközként, miközben a dalaiban a kábítószer-használat, a hatósági eljárások és a magánéleti sárdobálás keveredik egy zavaros, sötét masszává.
A dalok szövegvilága mentes mindenféle eleganciától, helyette nyers és provokatív képekkel operál, amelyeket Alex gúnyos stílusban tálal a hallgatóság elé. A rendőri intézkedést például egyfajta gyermeteg büszkeséggel írja le az egyik dalban: „15 rendőrke céloz a szívemre, aggódnak értem, 15 rendőrke, hallom, hogy megjöttek, kopognak éppen.” A felelősségvállalás teljes hiánya érződik ott is, ahol beismeri a lebukást, de azt szinte vagánykodva teszi:
Lebuktam, rájöttek, van a fülem mögött vaj, kinézek a folyosón, ott áll végig a jard...
A mélypontot azonban a Gyorskocsi utcai epizód jelenti, ahol a megalázó helyzetet – a vizeletvételt – egyfajta groteszk dacként tálalja: „Gyors, gyors, gyorskocsi, ott vizelet; nézi a rendőr, hogy nevetek meg vizelek, szerintem maga se érti, hogy minek vagyok itt?” Ez a fajta magatartás nemcsak az énekest, hanem a hatóság munkáját is semmibe veszi, miközben a rajongóinak azt üzeni: a törvények rá nem vonatkoznak.
Az érzelmi sivárság az Erotika című dalban hág a tetőfokára, ahol az emberi kapcsolatok helyét végérvényesen átveszik a kemikáliák. Alex nem kertel, nyíltan hirdeti a gyógyszerfüggőséget, amikor kijelenti, hogy „A Frontin adja a szeretetet,” ami egyfajta szorongásoldókkal fenntartott, végtelenül kiüresedett életmód látlelete. Ehhez kapcsolódik a fizikai leépülés vizuális megerősítése is, amikor a drograzzia kontextusában odaveti: „Látod mindkét szemem, nagyon pirosak.” Ez a fajta őszinteség már-már öncélú, és inkább tűnik egy segélykiáltásnak, amit Alex próbál vagányságnak eladni.
Az EP legvitatottabb része azonban az Üzenem című szerzeménye, amelyben korábbi barátnője, Rákóczi Benjamina felé intéz korántsem úriemberhez méltó támadást. A szakítás utáni dühöt válogatott sértésekbe csomagolja:
Hátba szúr majd az is aki veled él, nem véletlen nincsen nekem feleség, egyet szerettem én csakis igazán, csak sajnos kiderült, hogy bolond az a lány
– vallja be Alex. Ez a fajta nyilvános sárdobálás méltatlan egy országos hírű előadóhoz, és inkább tűnik egy sértett ego bosszújának, mintsem érvényes művészeti üzenetnek. Az Elterelés tehát nem más, mint egy botrányra épített, jól kiszámított PR-termék, amelyben Alex a saját nyomorát és törvényszegéseit váltja aprópénzre, miközben mindenkit sérteget, aki valaha közel állt hozzá.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.