„Hátbaszúr majd az is, aki veled él” – Kíméletlenül beleszállt volt barátnőjébe ByeAlex

ByeAlex ismét bizonyította, hogy nincs az a mélység, amiből ne próbálna meg tőkét kovácsolni. Az Elterelés címen megjelent négyszámos EP nem egy finom művészi önvallomás, hanem egy cinikus, néhol kifejezetten ízléstelen válaszreakció az énekest övező drogbotrányra és a rendőrségi razziára. Alex nem bűnbánatot gyakorol, hanem a provokációt választja eszközként, miközben a dalaiban a kábítószer-használat, a hatósági eljárások és a magánéleti sárdobálás keveredik egy zavaros, sötét masszává.

A dalok szövegvilága mentes mindenféle eleganciától, helyette nyers és provokatív képekkel operál, amelyeket Alex gúnyos stílusban tálal a hallgatóság elé. A rendőri intézkedést például egyfajta gyermeteg büszkeséggel írja le az egyik dalban: „15 rendőrke céloz a szívemre, aggódnak értem, 15 rendőrke, hallom, hogy megjöttek, kopognak éppen.” A felelősségvállalás teljes hiánya érződik ott is, ahol beismeri a lebukást, de azt szinte vagánykodva teszi:

Lebuktam, rájöttek, van a fülem mögött vaj, kinézek a folyosón, ott áll végig a jard...

A mélypontot azonban a Gyorskocsi utcai epizód jelenti, ahol a megalázó helyzetet – a vizeletvételt – egyfajta groteszk dacként tálalja: „Gyors, gyors, gyorskocsi, ott vizelet; nézi a rendőr, hogy nevetek meg vizelek, szerintem maga se érti, hogy minek vagyok itt?” Ez a fajta magatartás nemcsak az énekest, hanem a hatóság munkáját is semmibe veszi, miközben a rajongóinak azt üzeni: a törvények rá nem vonatkoznak.

„A Frontin adja a szeretetet”

Az érzelmi sivárság az Erotika című dalban hág a tetőfokára, ahol az emberi kapcsolatok helyét végérvényesen átveszik a kemikáliák. Alex nem kertel, nyíltan hirdeti a gyógyszerfüggőséget, amikor kijelenti, hogy „A Frontin adja a szeretetet,” ami egyfajta szorongásoldókkal fenntartott, végtelenül kiüresedett életmód látlelete. Ehhez kapcsolódik a fizikai leépülés vizuális megerősítése is, amikor a drograzzia kontextusában odaveti: „Látod mindkét szemem, nagyon pirosak.” Ez a fajta őszinteség már-már öncélú, és inkább tűnik egy segélykiáltásnak, amit Alex próbál vagányságnak eladni.