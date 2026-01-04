Véget vetett a kapcsolatnak a drogbotrány? ByeAlex bejelentette a szakítást

ByeAlex rendőrségi ügye óta egyre több pletyka röppent fel arról, hogy a zenész talán egyedül maradt a botrány közepette. Persze a rajongók mindeddig csak találgattak, és apró darabokból próbálták összeilleszteni a képet, de nagyon úgy tűnik, hogy a kirakós utolsó darabja is a helyére került a zenész bejelentésével. ByeAlex párja, Benjamina ugyanis valóban kilépett az életéből, így valószínűleg nem véletlen, hogy a kokain ügy alatt sem volt mellette.

ByeAlex barátnője tényleg elköltözött, a zenész és fiatal kedvese 4 és fél év után szakítottak (Fotó: Mediaworks)

ByeAlex és Rákóczi Benjamina már évek óta alkottak egy párt, és úgy tűnt, a közöttük lévő 15 év korkülönbség ellenére nagyon jól megértik egymást. Csakhogy a Csillag születik zsűritagjának élete nem épp botrányoktól mentes, ami valószínűleg nincs éppen jó hatással a fiatal modell karrierjére. A rajongók erre akkor figyeltek fel különösen, amikor ByeAlex házkutatása és rendőrségi előállítása után Jamina nem csak, hogy nem állt kedvese mellé, de még külföldre is utazott dolgozni. Azóta pedig a legtöbben azt találgatják, hogy vajon szakíthattak-e ,hiszen a közös fotók hiánya mellett már egy társaságban sem lehetett látni őket. Most végre kiderült az igazság.

ByeAlex kokain birtoklási ügye még nem zárult le, a rajongók aggódnak, hogy ismét a kábítószerhez nyúl (Fotó: HAON)

ByeAlex és Benjamina barátokként váltak el

A zenész a Facebook-oldalán jelentette be, hogy valóban nem alkotnak már egy párt, igaz, elmondása szerint továbbra is jóban vannak.

Úgyis kiderülne, szóval, ideje elmondanom: Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4.5 év után. Az elmúlt évben, egy remek barátsággá változott a kapcsolatunk, de más szempontokból meg sokszor elmentünk egymás mellett… egy ideje nem vagyunk már együtt

– kezdte az előadó.

„Szilvus eredetileg Jamina cicája, ezért ő vele él már együtt, de éppen úgy, ahogy Jamina is, Szilva is számíthat rám az életben mindig. A kapcsolatunk nagyon jó volt, hangos szóváltás sem volt ránk jellemző, rengeteget nevettünk, sosem sírtunk, és megbecsültük egymást; de van, hogy menni kell” – írta a közös macskájuk helyzetét is tisztázva, ami sokakat foglalkoztatott.

ByeAlex szakítása után sem szomorkodik

A ByeAlex és a Slepp frontembere azt is kijelentette, nem sajnálja, hogy így alakult az életük, hanem igyekszik új utakat találni, amivel kapcsolatban a rajongók csak remélni tudják, hogy nem a kábítószerhez vezetnek.