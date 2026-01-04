SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Véget vetett a kapcsolatnak a drogbotrány? ByeAlex bejelentette a szakítást

rendőrségi ügy
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 11:56
drogbotránybotrányszakításByeAlexdrogügy
A zenésztől drogbotránya óta egyre többen kezdtek eltávolodni, legyen szó a rajongókról, barátokról vagy épp a párjáról. ByeAlex most tiszta vizet öntött a pohárba a pletykákkal kapcsolatban, és kiderült, tényleg nincs minden rendben körülötte.
Bors
A szerző cikkei

ByeAlex rendőrségi ügye óta egyre több pletyka röppent fel arról, hogy a zenész talán egyedül maradt a botrány közepette. Persze a rajongók mindeddig csak találgattak, és apró darabokból próbálták összeilleszteni a képet, de nagyon úgy tűnik, hogy a kirakós utolsó darabja is a helyére került a zenész bejelentésével. ByeAlex párja, Benjamina ugyanis valóban kilépett az életéből, így valószínűleg nem véletlen, hogy a kokain ügy alatt sem volt mellette.

ByeAlex barátnője tényleg elköltözött.
ByeAlex barátnője tényleg elköltözött, a zenész és fiatal kedvese 4 és fél év után szakítottak (Fotó: Mediaworks)

ByeAlex és Rákóczi Benjamina már évek óta alkottak egy párt, és úgy tűnt, a közöttük lévő 15 év korkülönbség ellenére nagyon jól megértik egymást. Csakhogy a Csillag születik zsűritagjának élete nem épp botrányoktól mentes, ami valószínűleg nincs éppen jó hatással a fiatal modell karrierjére. A rajongók erre akkor figyeltek fel különösen, amikor ByeAlex házkutatása és rendőrségi előállítása után Jamina nem csak, hogy nem állt kedvese mellé, de még külföldre is utazott dolgozni. Azóta pedig a legtöbben azt találgatják, hogy vajon szakíthattak-e ,hiszen a közös fotók hiánya mellett már egy társaságban sem lehetett látni őket. Most végre kiderült az igazság.

CM20250719_Byealex_Campus_HAON (12)
ByeAlex kokain birtoklási ügye még nem zárult le, a rajongók aggódnak, hogy ismét a kábítószerhez nyúl (Fotó: HAON)

ByeAlex és Benjamina barátokként váltak el

A zenész a Facebook-oldalán jelentette be, hogy valóban nem alkotnak már egy párt, igaz, elmondása szerint továbbra is jóban vannak.

Úgyis kiderülne, szóval, ideje elmondanom: Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4.5 év után. Az elmúlt évben, egy remek barátsággá változott a kapcsolatunk, de más szempontokból meg sokszor elmentünk egymás mellett… egy ideje nem vagyunk már együtt

 – kezdte az előadó.

„Szilvus eredetileg Jamina cicája, ezért ő vele él már együtt, de éppen úgy, ahogy Jamina is, Szilva is számíthat rám az életben mindig. A kapcsolatunk nagyon jó volt, hangos szóváltás sem volt ránk jellemző, rengeteget nevettünk, sosem sírtunk, és megbecsültük egymást; de van, hogy menni kell – írta a közös macskájuk helyzetét is tisztázva, ami sokakat foglalkoztatott.

ByeAlex szakítása után sem szomorkodik

A ByeAlex és a Slepp frontembere azt is kijelentette, nem sajnálja, hogy így alakult az életük, hanem igyekszik új utakat találni, amivel kapcsolatban a rajongók csak remélni tudják, hogy nem a kábítószerhez vezetnek.

„Így a bennem élő költő pedig új inspirációkat keres, és a macskás kalandok is folytatódni fognak, miután leülepednek bennem ezek a dolgok; mert macska nélkül lehet élni, de minek!?” - jelentette ki viccelődve.

Titeket pedig kérlek, ne sajnáljátok mindezt, hiszen tudom, hogy sokan kedveltetek minket együtt. Az élet ilyen, és olykor csavarni kell rajta egyet. “Haladás mindig vihart kavar.”

 - zárta bejegyzését Alex.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu