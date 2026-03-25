„Megint szívtál?!” – ByeAlex szétcsúszott videójától sokkot kaptak a rajongók: drogozással vádolják az énekest!

Márta Alex, azaz ByeAlex, az ország egyik legmegosztóbb sztárja ismét kihúzta a gyufát, de ezúttal lehet, hogy végleg elvágta magát a közönségnél. A zenész egy olyan paródiavideót tett közzé, amelyben zavart viselkedése és furcsa grimaszai miatt azonnal betalálták a követői. Lapunk korábban már beszámolt az énekes drogbotrányairól és a viharos szakításáról, így nem csoda, hogy a mostani „pattogása” láttán mindenki a legrosszabbra gondol. A kommentszekcióban kőkeményen nekimentek: szánalmasnak nevezték a produkciót, és drogozással vádolták a hírességet.

Rákóczi Benjamina exe, ByeAlex drogproblémákkal küzd? (Fotó: ByeAlex Instagram)

ByeAlex videója alatt elszabadult a pokol

A videón ByeAlex mozdulatai teljesen koordinálatlanok, ami még a legedzettebb rajongóit is megijesztette. Bár a felvétel elvileg viccnek készült, a nézők szerint a látvány minden, csak nem szórakoztató.

Drogos, mit pattogsz, idegbeteg, megint szívtál?!

– ilyen és ehhez hasonló, kíméletlen mondatok árasztották el az énekes legutóbbi posztját. A dühödt kommentelők nem finomkodnak, szerintük az énekes viselkedése egyértelmű jele annak, hogy ismét szerekhez nyúlt. Sokan felemlegették a múltat, hangsúlyozva, hogy a zenész már korábban is megjárta a poklot a függőségek miatt.

Ne igyál ennyi kólát! Sok a koffein benne!

– írta egy kommentelő, aki szerint Alex állapota ijesztő párhuzamot mutat azzal a bizonyos korszakkal.

Szétcsúszás vagy csak egy rossz vicc?

Nem ez az első alkalom, hogy a sztár körül elfogy a levegő. Lapunk korábban már megírta, hogyan omlott össze az énekes világa, és hogyan menekült a kábítószerek hamis mámorába. A mostani videó láttán sokan attól félnek, hogy a történelem megismétli önmagát, és Alex ismét a mélybe taszítja saját magát.

Érdekes, csíplek Alex, de ez minek kell?

– kérdezik a követők a videó alatt.

ByeAlex hallgat, a botrány pedig dagad

A kérdés már csak az: a sztár képes lesz tisztázni magát a vádak alól, vagy tovább süllyed a saját mocsarában? A követők egyértelműen válaszokat várnak, de eddig csak csend és újabb provokatív posztok érkeztek. Vajon tényleg csak a művészi szabadság határait feszegeti, vagy valóban újra a függőség fogságába esett az ország egyik legismertebb mentora? A rajongók csalódottsága határtalan, és sokan már most kijelentették: nem kíváncsiak egy ilyen állapotban lévő példaképre.