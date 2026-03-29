Boráros Gábort lekapcsolták a zsaruk, T. Danny eldobta a maszkját

Boráros Gábor letartóztatása kapcsán sokakban azonnal felmerült a gondolat: Mi lesz most Jákli Mónika kislányával, aki az influenszer halála óta édesapjánál van. Közben T. Danny arcáról hamarosan lekerül a maszk, Gájer Bálintnak pedig újból foglalt a szíve. Mutatjuk, melyek voltak a legolvasottabb cikkeink a héten.

Boráros Gábor gyereke miatt aggódik az ország, Jákli Mónika balesete óta nála van közös kislányuk (Fotó: Szabolcs László)

Boráros Gábort őrizetbe vették

A rendőrség Boráros Gábort március 25-én, a délutáni órákban állította meg a Dunaszerdahely járásban található Csilizpatas településen. Ekkor derült ki, hogy korábban eltiltották a vezetéstől, mégis volán mögé ült. A ketrecharcost a helyszínen őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Jákli Mónika balesete óra Boráros Gáborra egyébként is kiemelt médiafigyelem irányul, hiszen egyedül neveli négyéves kislányukat, Zorát.

Dudás Miki halála kapcsán megdöbbentő részletek láttak napvilágot (Fotó: MW archív)

Fájdalmas részlet: Dudás Miki nem kért segítséget a halála előtt

A világbajnok kajakozóra január 5-én törték rá az ajtót, de az életét már nem lehetett megmenteni. A nyomozás azóta is tart, és rengeteg kérdésre máig nincs válasz. Sokakat az foglalkoztatja, Dudás Miki vajon miért nem kért segítséget? Egy kriminológust kérdeztünk erről, aki meglehetősen érdekes választ adott.

Nos, általánosságban az a jellemző, hogy az áldozatok szégyellik a történteket, ez egy jó fizikumú, sportolói múlttal rendelkező férfinél is elképzelhető. Ehhez nem feltétlenül kell, hogy komolyabb mentális probléma álljon a háttérben. De az is lehet, hogy egyszerűen nem ítélte súlyosnak a fizikai állapotát.

Gájer Bálint új párja mellett megtalálta a boldogságot (Fotó: Gájer Bálint)

Gájer Bálint újra szerelmes

Válása után újra rátalált a boldogság Gájer Bálintra. A sármos énekes nem is akárhol, a világ közepén, New Yorkban pecsételte meg kapcsolatát titokzatos kedvesével, akiről a Borsnak minden fontos részletet elárult:

Évekkel ezelőtt egy fellépésen találkoztunk először. Reni a családjával volt ott egy közös barátunk születésnapján, ahol énekeltem. Ismerősök voltunk igazából, de közelebbről nem ismertük egymást. Készült egy közös fénykép, de semmi több.

T. Danny végre maszk nélkül mutatta meg az arcát

Hónapok óta lázban tartja az országot a titokzatos maszk mögé bújt rapper. Miután felröppentek a pletykák az orrát érintő változásokról, a sztár állandó kiegészítőjévé vált az ikonikus, arcát elfedő maszk. A legfrissebb, sokat sejtető fotója vajon valóban a nagy leleplezés előszele, vagy csak egy újabb ügyes húzás a rajongók hergelésére?