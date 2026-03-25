Most kaptuk a hír: letartóztatták Boráros Gábort

A Blikk információi szerint az MMA-harcos azután került ismét a rendőrség látókörébe, hogy egy közúti ellenőrzést követően őrizetbe vették. Úgy tudni, a rendőrség Boráros Gábort március 25-én, a délutáni órákban állította meg a Dunaszerdahely járásban található Csilizpatas településen. Ekkor derült ki, hogy korábban eltiltották a vezetéstől, mégis volán mögé ült.
Az letartóztatását Veronika Dachová rendőrségi szóvívő erősítette meg a pluska.sk nevű lapnak, emellett beszámolt arról is, hogy a 33 éves férfi ellen hivatalos eljárás folyik:
Ma délután a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas faluban a rendőrök megállították és igazoltatták egy Skoda típusú jármű vezetőjét. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrnek korábban már elvették a jogosítványát, továbbá eltiltották a vezetéstől. A 33 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették, és eljárás indult ellene
– írta a rendőrség a Blikknek.
A lap ezt követően hozzátette, hogy Boráros Gábor a cikk megjelenése óta lányával közös fotót posztolt közösségi oldalán, így valószínűleg már nincs őrizetben.
