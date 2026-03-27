Először lépett fel velük az új gitáros, félbe kellett szakítani a Tankcsapda koncertjét

Nem minden koncert alakul a tervek szerint, de néha épp ettől válik igazán különlegessé egy este. A Tankcsapda legutóbbi fellépése pontosan ilyen váratlan, mégis emlékezetes élményt hozott.
Tankcsapda-koncert szakadt félbe múlt hétvégén Marosvásárhelyen, miután a környéken áramszünet lépett fel, amely a koncerthelyszínt is érintette. A zenekar azonban nem hagyta cserben a közönséget, és a helyzetből végül egy egészen egyedi lezárást hoztak ki. A történtekről Bakó Csaba, a Tankcsapda produkciós menedzsere részletesen is beszámolt.
Abszolút pozitív volt a vége. Minden ilyen kihívás egy még intimebb közeget teremt a közönséggel, máskor is volt már hasonlóra példa. Ilyenkor nyilván reagálni kell a váratlan leállásra.
Mint mondta, a helyzetet némileg megkönnyítette, hogy az áramszünet a koncert végén történt. „Most nagyon egyszerű dolog történt, mert pont vége volt a főműsoridőnek, és csak a ráadás blokk maradt hátra, vagyis két dal.” A technikai probléma miatt végül nem tudták a megszokott módon befejezni az estét, de a zenekar gyorsan alkalmazkodott. „Lényegében a közterületen volt áramkimaradás, ez érintette a klubot is, nem tudtuk befejezni a koncertet. A ráadásblokkot pedig a közönséggel együtt énekelte Laci” – mesélte a menedzser. A spontán akusztikus zárás különleges hangulatot teremtett, amelyet a rajongók is lelkesen fogadtak.
A Tankcsapda tagjai rutinjuknak köszönhetően higgadtan kezelték a helyzetet.
Itt persze sokat számított, hogy sok helyzettel találkoztak már a srácok és szemrebbenés nélkül tudnak rögtönözni. Nem türelmetlenül, toporogva és feszülten oldja meg a csapat a helyzetet, hanem kihozza a maximumot, alkalmazkodik
– tette hozzá Bakó Csaba. Az este egy másik fontos szereplője a Tankcsapda gitárosa, Vörös Attila volt, aki számára ez különösen emlékezetes koncert marad. „Vörös Attila így túl esett a tűzkeresztségen, hiszen a Tankcsapda Bamakoban mutatta őt be a gitárosi poszton és az utazás után ez volt a harmadik koncertje” – mondta a menedzser az új gitáros színrelépéséről. A hivatalos, nagyszabású bemutatkozása azonban még csak most következik, hiszen a zenekar az Arénában lép majd fel szombaton.
Az erdélyi közönség ismét bizonyította, hogy különleges kapcsolat fűzi a zenekarhoz.
Erdélyi barátaink nagyon profin kezelték a helyzetet, megerősítettük nekik is, hogy erről ők nem tehetnek. Egyébként nagyon érdekes élmény, hogy erdélyben talán érzelmileg túltöltöttebb a közönség, amikor magyar bandák érkeznek és ez igazán autentikussá teszi a bulikat
– fogalmazott Bakó, aki hozzátete, hogy sokkal inkább közösségről, mint közönségről beszélgetünk a Tankcsapda körül. A hasonló esetek nem teljesen ismeretlenek a zenekar számára, hiszen fesztiválokon is előfordulhatnak váratlan helyzetek. „Jöhet áramszünet, lecsaphat egy vihar, ilyenkor időnként módosítani kell a tervet. De mi mindig igyekszünk a legtöbbet kihozni belőle” – mondta a menedzser. A rendhagyó lezárás végül még emlékezetesebbé tette az estét: a közös éneklés és az összetartozás érzése talán többet adott a rajongóknak, mint egy hagyományos ráadás. A Tankcsapda koncert így nemcsak egy fellépés volt, hanem egy különleges közös élmény, amelyet a résztvevők sokáig emlegetnek majd.
