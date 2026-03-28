Itt az ítélet, ez vár Boráros Gáborra

Mint azt megírtuk, Boráros Gábort szerda délután őrizetbe vették. A sportolót Szlovákiában állították meg, és az ellenőrzés során kiderült, korábban eltiltották a vezetéstől. A Dunaszerdahelyi Járásbíróság bűnösnek mondta ki.

Boráros Gábor bűnös, de már megbánta, amit tett

Fotó: László Szabolcs / Bors

Boráros Gábor ügye

Az ügy azért zárulhatott le ilyen gyorsan, mert a bíróságon beismerte a bűnösségét, ami enyhítő körülménynek számított. A Nagyszombati Kerületi Bíróság szóvivője, Martin Pogádl, a pluska.sk-nak így nyilatkozott:

Ezért 3 hónap szabadságvesztésre ítélték, amelynek a végrehajtását feltételesen felfüggesztették, és 12 hónapos próbaidőt állapítottak meg számára. Ezen felül két évre eltiltották mindenféle gépjármű vezetésétől. A döntés jogerős.

Boráros a tárgyalás után arról beszélt, a jövőben jobban fog vigyázni, hiszen felelősséggel tartozik a családjáért - írja a Blikk.

Vigyáznom kell, hogy ne kövessek el ilyen hibákat, mert vár rám a lányom

– nyilatkozta Boráros.

Jákli Mónika halála után Boráros Gáboré a felelősség

Az apukát 2025 februárjában is megállították egy közúti ellenőrzés során, amikor droggyorstesztet végeztek nála. A Paraméter akkori információi szerint a teszt kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A beszámolók szerint Boráros együttműködő volt az intézkedés során, majd egy egészségügyi intézménybe kísérték további vizsgálatok céljából. A sportoló magánéletében is nehéz időszakon van túl, exe, Jákli Mónika idén januárban hunyt el egy tragikus autóbalesetben Nagymegyer közelében. A párnak egy közös kislánya is született, Zora, akiről most Boráros gondoskodik.