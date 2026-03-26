Újra rendőrségi ügybe keveredett Boráros Gábor: jogász fedte fel, mi várhat rá most

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 15:20
Ismét rendőrségi ügybe keveredett az ismert magyar MMA-harcos. Boráros Gábor ellen ezúttal amiatt indulhatott eljárás, mert a hírek szerint vezetés közben kapták el annak ellenére, hogy eltiltás alatt állt.

Ahogy arról a Bors beszámolt, sajtóinformációk szerint a 33 éves sportolót a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas településen igazoltatták a rendőrök. A Pluska.sk értesülései szerint Boráros Gábort a helyszínen őrizetbe vették, miután az ellenőrzés során kiderült, hogy korábban már bevonták a jogosítványát, és hivatalosan is eltiltották a vezetéstől. A rendőrség tájékoztatása szerint hivatalos eljárás indult ellene. Sajtóértesülések szerint az ügyben gyorsított eljárás keretében már vádat is emeltek a sportoló ellen, akit a szlovák hatóságok szerdán délután vettek őrizetbe az ellenőrzés során.

Letartóztatták Boráros Gábort

Nem ez az első eset, hogy a sportoló konfliktusba került a hatóságokkal. Korábban, 2025 februárjában is megállították egy közúti ellenőrzés során, amikor droggyorstesztet végeztek nála. A Paraméter akkori információi szerint a teszt kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A beszámolók szerint Boráros együttműködő volt az intézkedés során, majd egy egészségügyi intézménybe kísérték további vizsgálatok céljából.

Jákli Mónika dragikus gyorsasággal hunyt el
Jákli Mónika halála után Boráros gondoskodik közös gyermekükről

A sportoló magánéletében is nehéz időszakon van túl. Boráros Gábor exe, Jákli Mónika idén januárban hunyt el egy tragikus autóbalesetben Nagymegyer közelében. A fitneszedző és influenszer egy Mercedes-Benz S 580 típusú autóval tért le az útról, majd fának ütközött. A párnak egy közös kislánya is született, Zora. Kapcsolatukat a Nyerő Páros című műsor után ismerte meg a nagyközönség, házasságuk azonban 2024 végén véget ért.

Ezt mondja a jogász

Az ügy kapcsán Borbély Zoltán közlekedési szakjogász is megszólalt, aki szerint az ilyen jogsértéseknek komoly következményei lehetnek, különösen akkor, ha valaki visszaesőnek számít.

Elmondása szerint a büntetés mértéke számos tényezőtől függ, így például az érintett előéletétől és a jogsértés körülményeitől. 

Ez függ az előélettől és az ügy körülményeitől is, de szóba jöhet pénzbírság, közérdekű munka vagy akár felfüggesztett szabadságvesztés is.

 

Érintheti-e Boráros Gábor kislányát? 

A szakértő arra is kitért, hogy felmerülhet a kérdés, az ügy érintheti-e a sportoló gyermekét. Mint mondta, ennek csak akkor lehet jelentősége, ha a jogsértések közvetlenül befolyásolják a gyermek nevelését vagy biztonságát.

Ez alapvetően attól függ, hogy a gyermek érintett volt-e az esetben. Például ott ült-e az autóban, látta-e, mi történt, vagy tanúja volt-e annak, hogy az édesapját esetleg bilincsben vitték el. Ha ezek a jogsértések nincsenek közvetlen összefüggésben a gyermek nevelésével, akkor általában nincs relevanciájuk a szülői felügyelet szempontjából.

Amennyiben azonban az esetek nem kapcsolódnak a gyermek ellátásához, és nem veszélyeztetik őt, akkor általában nincs hatásuk a szülői felügyeleti jogokra. Súlyosabb következmények akkor merülhetnek fel, ha a gyermek jelen volt az intézkedés során, vagy ha egy esetleges büntetés hosszabb távon akadályozná a szülői feladatok ellátását.Ebben a korban a gyermek még sok mindent nem ért a történtekből. A jog alapvetően azt vizsgálja, hogy a gyermek nevelése megfelelő-e. Ha nincsenek hiányosságok – például megfelelően gondoskodnak róla, megfelelően táplálják, ruházzák, és biztosított a megfelelő környezet –, akkor ezeknek az ügyeknek nincs közvetlen hatása a szülői felügyeleti jogra.”– nyilatkozta lapunknak Borbély Zoltán.

Boráros Gábor számára a következő időszak jogi szempontból is meghatározó lehet, hiszen a hatósági eljárás eredménye határozza meg, milyen következményekkel kell majd szembenéznie.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
