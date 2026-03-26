Újra rendőrségi ügybe keveredett Boráros Gábor: jogász fedte fel, mi várhat rá most

Ahogy arról a Bors beszámolt, sajtóinformációk szerint a 33 éves sportolót a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas településen igazoltatták a rendőrök. A Pluska.sk értesülései szerint Boráros Gábort a helyszínen őrizetbe vették, miután az ellenőrzés során kiderült, hogy korábban már bevonták a jogosítványát, és hivatalosan is eltiltották a vezetéstől. A rendőrség tájékoztatása szerint hivatalos eljárás indult ellene. Sajtóértesülések szerint az ügyben gyorsított eljárás keretében már vádat is emeltek a sportoló ellen, akit a szlovák hatóságok szerdán délután vettek őrizetbe az ellenőrzés során.
Nem ez az első eset, hogy a sportoló konfliktusba került a hatóságokkal. Korábban, 2025 februárjában is megállították egy közúti ellenőrzés során, amikor droggyorstesztet végeztek nála. A Paraméter akkori információi szerint a teszt kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A beszámolók szerint Boráros együttműködő volt az intézkedés során, majd egy egészségügyi intézménybe kísérték további vizsgálatok céljából.
A sportoló magánéletében is nehéz időszakon van túl. Boráros Gábor exe, Jákli Mónika idén januárban hunyt el egy tragikus autóbalesetben Nagymegyer közelében. A fitneszedző és influenszer egy Mercedes-Benz S 580 típusú autóval tért le az útról, majd fának ütközött. A párnak egy közös kislánya is született, Zora. Kapcsolatukat a Nyerő Páros című műsor után ismerte meg a nagyközönség, házasságuk azonban 2024 végén véget ért.
Az ügy kapcsán Borbély Zoltán közlekedési szakjogász is megszólalt, aki szerint az ilyen jogsértéseknek komoly következményei lehetnek, különösen akkor, ha valaki visszaesőnek számít.
Elmondása szerint a büntetés mértéke számos tényezőtől függ, így például az érintett előéletétől és a jogsértés körülményeitől.
Ez függ az előélettől és az ügy körülményeitől is, de szóba jöhet pénzbírság, közérdekű munka vagy akár felfüggesztett szabadságvesztés is.
A szakértő arra is kitért, hogy felmerülhet a kérdés, az ügy érintheti-e a sportoló gyermekét. Mint mondta, ennek csak akkor lehet jelentősége, ha a jogsértések közvetlenül befolyásolják a gyermek nevelését vagy biztonságát.
Ez alapvetően attól függ, hogy a gyermek érintett volt-e az esetben. Például ott ült-e az autóban, látta-e, mi történt, vagy tanúja volt-e annak, hogy az édesapját esetleg bilincsben vitték el. Ha ezek a jogsértések nincsenek közvetlen összefüggésben a gyermek nevelésével, akkor általában nincs relevanciájuk a szülői felügyelet szempontjából.
Amennyiben azonban az esetek nem kapcsolódnak a gyermek ellátásához, és nem veszélyeztetik őt, akkor általában nincs hatásuk a szülői felügyeleti jogokra. Súlyosabb következmények akkor merülhetnek fel, ha a gyermek jelen volt az intézkedés során, vagy ha egy esetleges büntetés hosszabb távon akadályozná a szülői feladatok ellátását. „Ebben a korban a gyermek még sok mindent nem ért a történtekből. A jog alapvetően azt vizsgálja, hogy a gyermek nevelése megfelelő-e. Ha nincsenek hiányosságok – például megfelelően gondoskodnak róla, megfelelően táplálják, ruházzák, és biztosított a megfelelő környezet –, akkor ezeknek az ügyeknek nincs közvetlen hatása a szülői felügyeleti jogra.”– nyilatkozta lapunknak Borbély Zoltán.
Boráros Gábor számára a következő időszak jogi szempontból is meghatározó lehet, hiszen a hatósági eljárás eredménye határozza meg, milyen következményekkel kell majd szembenéznie.
