Újra rendőrségi ügybe keveredett Boráros Gábor: jogász fedte fel, mi várhat rá most

Ahogy arról a Bors beszámolt, sajtóinformációk szerint a 33 éves sportolót a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas településen igazoltatták a rendőrök. A Pluska.sk értesülései szerint Boráros Gábort a helyszínen őrizetbe vették, miután az ellenőrzés során kiderült, hogy korábban már bevonták a jogosítványát, és hivatalosan is eltiltották a vezetéstől. A rendőrség tájékoztatása szerint hivatalos eljárás indult ellene. Sajtóértesülések szerint az ügyben gyorsított eljárás keretében már vádat is emeltek a sportoló ellen, akit a szlovák hatóságok szerdán délután vettek őrizetbe az ellenőrzés során.

Nem ez az első eset, hogy a sportoló konfliktusba került a hatóságokkal. Korábban, 2025 februárjában is megállították egy közúti ellenőrzés során, amikor droggyorstesztet végeztek nála. A Paraméter akkori információi szerint a teszt kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A beszámolók szerint Boráros együttműködő volt az intézkedés során, majd egy egészségügyi intézménybe kísérték további vizsgálatok céljából.

A sportoló magánéletében is nehéz időszakon van túl. Boráros Gábor exe, Jákli Mónika idén januárban hunyt el egy tragikus autóbalesetben Nagymegyer közelében. A fitneszedző és influenszer egy Mercedes-Benz S 580 típusú autóval tért le az útról, majd fának ütközött. A párnak egy közös kislánya is született, Zora. Kapcsolatukat a Nyerő Páros című műsor után ismerte meg a nagyközönség, házasságuk azonban 2024 végén véget ért.

Ezt mondja a jogász

Az ügy kapcsán Borbély Zoltán közlekedési szakjogász is megszólalt, aki szerint az ilyen jogsértéseknek komoly következményei lehetnek, különösen akkor, ha valaki visszaesőnek számít.

Elmondása szerint a büntetés mértéke számos tényezőtől függ, így például az érintett előéletétől és a jogsértés körülményeitől.

Ez függ az előélettől és az ügy körülményeitől is, de szóba jöhet pénzbírság, közérdekű munka vagy akár felfüggesztett szabadságvesztés is.