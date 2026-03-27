Nem Boráros Gábor az egyetlen: ez köti össze Stohlt, Gesztesit, Majkát és Berki Krisztiánt

Boráros Gábor életét Jákli Mónika halála óta kiemelt figyelemmel kíséri a média, így arról is azonnal friss információk érkeztek vele kapcsolatban, hogy a ketrecharcost a minap letartóztatták. Egy közúti ellenőrzés során kiderült, hogy korábban már elvették a jogosítványát, sőt a vezetéstől is eltiltották, így a helyszínen őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Az évek során számos magyar celeb került reflektorfénybe közlekedési kihágások, balesetek vagy egyéb közúti incidensek miatt. Ezek az esetek gyakran komoly médiavisszhangot kaptak, és sokszor példaként szolgálnak arra, hogy a hírnév nem jelent felmentést a felelősség alól.

Boráros Gábort letartóztatták, nem jött jól neki, hogy most elvették a jogosítványát (Fotó: Szabolcs László)

Jákli Mónika balesete az egész országot megrázta, főleg úgy, hogy négyéves kislánya, Zora alapvetően vele élt, a baleset után viszont édesapjához, Boráros Gáborhoz került. A kislány életéért és mentális jólétéért rengetegen aggódtak az elmúlt két hónapban, Gábor rendre tett közzé tartalmakat arról, hogy hogyan telnek a mindennapjaik, amióta a kislány édesanyja meghalt. Éppen ezért aggasztó, hogy mi lesz majd vele most, hogy Gábort letartóztatták, hiszen egyelőre nem tisztázott, hogy az igazoltatás során Zora is a kocsiban ült-e, vagy sem; előbbi esetben ugyanis súlyosabb jogi körökre kell majd számítani.

Stohl András súlyos közúti balesetet okozott 2018-ban, ittasan és kábítószer befolyása alatt vezetett (Fotó: Mediaworks archív)

Az egyik legismertebb, celebhez köthető közúti eset Stohl András nevéhez fűződik. A színész és műsorvezető 2010-ben okozott súlyos közlekedési balesetet, amikor ittasan, kábítószer befolyása alatt vezetett. A szemközti sávba áttérve két autóval ütközött, amely során egy 79 éves férfi súlyos combnyaktörést, egy másik személy könnyű sérüléseket szenvedett. A bíróság jogerősen 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, melybő öt hónapot töltött le 2012-ben. Az eset komoly társadalmi vitát indított el az ittas vezetésről és a hírességek felelősségéről.

A színészlegenda pályafutása során többször került kellemetlen helyzetbe közlekedési szabálysértések miatt. Bár az ő esetei nem jártak olyan súlyos következményekkel, mint Stohlé, mégis ráirányították a figyelmet arra, hogy a rendszeres szabályszegés hosszú távon komoly problémákhoz vezethet.