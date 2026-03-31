Azta! Ezzel a különleges terápiával küzd meg Boráros Gábor

Boráros Gábor neve botrányok kapcsán kerül napról napra a hírekbe. Januárban érkezett a tragikus hír: elhunyt Boráros Gábor exe, Jákli Mónika, közös kislányuk, a négyéves Zora pedig a sportolóhoz került, akit eleinte mintaapaként hívtak a kommentelők, ám azóta fordult a kocka.
Boráros Gábor lánya kedvéért felborította az életét, a közösségi oldalai tanúsága szerint sok apa–lánya programot csinálnak, ám a sportoló most összetűzésbe került a törvénnyel.
Ahogy azt a Bors is megírta: múlt héten szerda délután őrizetbe vették a sportolót, akit Szlovákiában állítottak meg, és az ellenőrzés során kiderült, korábban eltiltották a vezetéstől. A Dunaszerdahelyi Járásbíróság bűnösnek mondta ki. A Nagyszombati Kerületi Bíróság szóvivője, Martin Pogádl, a pluska.sk-nak Boráros Gábor letartóztatásáról elmondta:
Három hónap szabadságvesztésre ítélték, amelynek a végrehajtását feltételesen felfüggesztették, és tizenkét hónapos próbaidőt állapítottak meg számára. Ezen felül két évre eltiltották mindenféle gépjármű vezetésétől. A döntés jogerős.
A családapa tehát nemcsak a gyásszal küzd, s a kislánya nevelésébe igyekszik minden tőle telhetőt beleadni, de a törvénnyel is meggyűlt a baja. S hogy hogyan küzd meg mindezzel? A jelek szerint a testedzésbe menekült.
Közösségi oldalát elárasztotta edzőtermi fotókkal és motivációs idézetekkel:
„Az edzés megváltoztatja az agy kémiáját azáltal, hogy endorfint szabadít fel, ami természetes antidepresszánsként működik, csökkenti a stresszt és növeli az életerőt, bizonyítva, hogy a mozgás nem csupán fitnesz – hanem terápia az elmének” – szól az egyik motivációs képen lévő angol nyelvű idézet.
„Konditerem-terápia: káosszal a fejedben sétálsz be, és nyugalommal a lelkedben sétálsz ki” – osztott meg egy másik gondolatot, amivel igencsak tud most azonosulni.
„A problémák nehéznek tűnnek, amikor csak ülsz és gondolkozol. De könnyebbek lesznek, ha megmozdulsz és harcolsz” – szól még egy másik.
