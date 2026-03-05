Indulhat a roham: olyan akció van a Spar üzletekben, amire minden háziasszony szeme felcsillan!

Csütörtöktől olyan akció érhető el a Spar-üzletekben, amit egy háziasszonynak sem szabad kihagynia!

Újabb akció a SPAR üzletekben! Fotó: Unsplash

Az áruházlánc ugyanis egy olyan edénykészletet ad most jóval olcsóbban, amihez nem véletlenül adta a sztárséf Jamie Oliver is a nevét. Ahogy a mesterszakács, úgy a háziasszonyok is pontosan tudják. egy jó edény befektetés, hiszen hosszú évekre meghatározza a mindennapi főzés élményét. Ráadásul Jamie Oliver neve évek óta összefonódott a praktikus, mégis professzionális minőségű konyhai eszközökkel. A most akcióba kerülő szett azoknak szól, akik szeretik az időtálló darabokat, de nem akarnak kompromisszumot kötni sem a dizájn, sem a funkcionalitás terén.

Mit tartalmaz a szett?

A csomag három, fedővel ellátott edényt tartalmaz:

16 cm-es lábas fedővel

20 cm-es lábas fedővel

24 cm-es fazék fedővel

Ez a méretösszeállítás lefedi a legtöbb háztartási igényt: a kisebb szószoktól és mártásoktól kezdve a főzelékeken át egészen a nagyobb adag levesekig vagy tésztákig minden elkészíthető benne – hívja fel a figyelmet a Mindmegette oldala.

Mától már akciós az edényszett, irány a SPAR! Fotó: SPAR

Miért lehet jó választás?

A szett magas minőségű rozsdamentes acélból készült, ami tartósságot és elegáns megjelenést biztosít. A gyártó Thermo-Fusion technológiát emel ki, amely az egyenletes hőelosztásban játszik szerepet – ez különösen fontos, ha szeretnénk elkerülni a leégést vagy a foltos pirulást.

Az edények:

tapadásmentes bevonattal készültek,

minden főzőlap-típuson használhatók (indukcióson is),

mosogatógépben tisztíthatók,

beépített mérőskálával rendelkeznek, ami megkönnyíti a pontos adagolást.

Ez utóbbi apróságnak tűnhet, de például levesek vagy rizses ételek készítésénél kifejezetten praktikus.

Jamie Oliver neve garancia a minőségre

Fotó: Ian West / Northfoto

Ennyiért valóban jó vétel?

A szett ára 19 999 forint, ami három fedeles edény esetében, egy ismert márkanévvel és tartós anyaghasználattal párosítva kifejezetten kedvező ajánlatnak számít. Különösen akkor lehet jó döntés, ha valaki most költözik, edénycserét tervez, vagy szeretne egy egységes, minőségi alapfelszerelést a konyhájába. Az elmúlt években több áruházlánc is sikerrel kínált saját márkás konyhai eszközöket, ám egy nemzetközileg ismert séf nevével fémjelzett, prémium kategóriás szett ritkábban bukkan fel ilyen áron.