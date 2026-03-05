Indulhat a roham: olyan akció van a Spar üzletekben, amire minden háziasszony szeme felcsillan!

Csütörtöktől olyan akció érhető el a Spar-üzletekben, amit egy háziasszonynak sem szabad kihagynia!
Az áruházlánc ugyanis egy olyan edénykészletet ad most jóval olcsóbban, amihez nem véletlenül adta a sztárséf Jamie Oliver is a nevét. Ahogy a mesterszakács, úgy a háziasszonyok is pontosan tudják. egy jó edény befektetés, hiszen hosszú évekre meghatározza a mindennapi főzés élményét. Ráadásul Jamie Oliver neve évek óta összefonódott a praktikus, mégis professzionális minőségű konyhai eszközökkel. A most akcióba kerülő szett azoknak szól, akik szeretik az időtálló darabokat, de nem akarnak kompromisszumot kötni sem a dizájn, sem a funkcionalitás terén.
A csomag három, fedővel ellátott edényt tartalmaz:
Ez a méretösszeállítás lefedi a legtöbb háztartási igényt: a kisebb szószoktól és mártásoktól kezdve a főzelékeken át egészen a nagyobb adag levesekig vagy tésztákig minden elkészíthető benne – hívja fel a figyelmet a Mindmegette oldala.
A szett magas minőségű rozsdamentes acélból készült, ami tartósságot és elegáns megjelenést biztosít. A gyártó Thermo-Fusion technológiát emel ki, amely az egyenletes hőelosztásban játszik szerepet – ez különösen fontos, ha szeretnénk elkerülni a leégést vagy a foltos pirulást.
Az edények:
Ez utóbbi apróságnak tűnhet, de például levesek vagy rizses ételek készítésénél kifejezetten praktikus.
A szett ára 19 999 forint, ami három fedeles edény esetében, egy ismert márkanévvel és tartós anyaghasználattal párosítva kifejezetten kedvező ajánlatnak számít. Különösen akkor lehet jó döntés, ha valaki most költözik, edénycserét tervez, vagy szeretne egy egységes, minőségi alapfelszerelést a konyhájába. Az elmúlt években több áruházlánc is sikerrel kínált saját márkás konyhai eszközöket, ám egy nemzetközileg ismert séf nevével fémjelzett, prémium kategóriás szett ritkábban bukkan fel ilyen áron.
De nemcsak a Jamie Oliver edényszett miatt érdemes betérni csütörtöktől a SPAR üzleteibe, több látványos élelmiszer-akció is indul.
Így akár egy teljes hétvégi menü – a levesnek való tarjától a desszertig – kedvezőbb áron állítható össze.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.