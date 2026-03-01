Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Oda csapódott be egy rakéta, ahol a videóban állok" – a rettegés órái: ezek a magyar sztárok ragadtak Dubajban

Dubaj
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 14:42
rakétabódi csabiháború
Bódi Csabi abból a hotelből posztolt, amit súlyos rakétatámadás ért a minap. A mulatóslegenda szerencsére egy évvel ezelőtt járt az Egyesült Arab Emírségekben, így épségben van, viszont sok magyar sztár ragadt kint a háborús helyzet miatt Dubajban.

Dubaj az elmúlt napokban váratlanul a közel-keleti konfliktus árnyékába került. A térségben kiéleződött katonai helyzet miatt több járatot töröltek, ideiglenesen lezárták a légteret, így turisták ezrei – köztük számos magyar – rekedtek az Egyesült Arab Emírségekben. A dubaji nemzetközi repülőtér forgalmát korlátozták, miután a régiót érintő rakéta- és dróntámadások miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, a légvédelmi rendszerek pedig több eszközt is megsemmisítettek a levegőben.

Dubajban ragadt néhány magyar híresség is.
A dubaji rakétatámadás híre sokkolta a világot (Fotó: AFP) 

A Dubaji támadásra több kint ragadt magyar sztár is reagált: Frey Timi exe sem úszta meg

A kaotikus helyzetben több hazai ismert arc is a közösségi médián keresztül jelentkezett be. Frey Timi volt párja, Varga Krisztián, ismertebb nevén POWERR a TikTokon számolt be arról: „Itt ragadtunk Dubajban, ugyanis háború van, hétfőn mentünk volna haza, de nem nagyon mennek a repülők.” Egy későbbi videójában már komolyabb hangot ütött meg:

 Azóta történtek azért dolgok, én nem poénkodnék már vele. Itt is vannak problémák, nemcsak a két háborúzó országban. Remélem, hogy minden rendben lesz és haza tudunk jutni

– árulta el a fél millió TikTok követővel rendelkező influenszer. Hozzátette azt is, hogy a helyszínen kevésbé tűnik drámainak a helyzet, mint a televíziós vagy internetes felvételeken.

@power_7x

🙏🙏🙏

♬ original sound - POWERR.

T. Danny exe szerencsére jól van

Kecskés Enikő, aki luxusingatlan-értékesítőként dolgozik Dubajban, rövid üzenetben nyugtatta meg követőit: „Köszönjük a kérdéseket, mi teljesen jól vagyunk, biztonságban vagyunk Dubajban.” Orosz Péter influenszer és online marketing guru pedig videókban reagált az aggódó üzenetekre: 

Az elmúlt két órában 270-en írtatok rám, hogy minden rendben van-e, és hogy imádkoztok értem. Nagyon-nagyon köszönöm. Effektíve most még jól vagyok, nem mondom, hogy nem jönnek rakéták, de szinte minden ki van lőve. Ez most így azért sz*r, aludni nem fogok, mit lehet csinálni, túléljük...

– taglalta a magyar Andrew Tate. A feszültséget egyébként igencsak sajátos módon vezette le: futócipőt húzott és lement mozogni. Szerinte még ebben a helyzetben is veszélyesebb város például London, mint Dubaj. Egy későbbi videójában már így fogalmazott: „Dubaj még mindig rettentő biztonságos. A napokban szavaztam meg a jövőmet, a rezidenciámnak, otthonomnak ezt a helyet, és egyelőre meg vagyok elégedve azzal, amit csinálnak.

Bódi Csaba a rakéta becsapódása mellett állt egy évvel ezelőtt

Blága Tünde, aki ugyan jelenleg Magyarországon tartózkodik, de sok időt tölt Dubajban, így üzent a kint ragadtaknak: „Annyi rossz történik a világban, amikor a világ zajos, a hitünk ad csendet és békét a szívünknek” – jegyezte meg a szépségkirálynő. A mulatós zenész, Bódi Csabi pedig megrázó sorokat osztott meg: 

Szó szerint ide csapódott be egy rakéta, ahol a videóban állok, most Dubajban. Mi tavaly októberben voltunk ott a Ginával. Szörnyű, miért nehéz békében élni egymással?

– tette fel a költői kérdést Csabi.

A magyar konzulátus mindent megtesz honfitársaink biztonságáért

A bizonytalanság közepette ugyanakkor nem maradtak magukra a kint tartózkodó magyarok. A magyar konzulátus munkatársai folyamatos kapcsolatban állnak az érintettekkel, tájékoztatást nyújtanak a járatok újraindításáról, a biztonsági helyzetről és szükség esetén segítséget biztosítanak a hazajutás megszervezésében. A helyi hatóságokkal együttműködve igyekeznek garantálni, hogy minden magyar állampolgár megfelelő információhoz és védelemhez jusson. A légvédelmi rendszerek működnek, a biztonsági protokollokat szigorították, a konzulok és a háttérben dolgozó szakemberek pedig azon dolgoznak, hogy a jelenlegi feszült helyzetben is a lehető legnagyobb biztonságban legyenek a Dubajban tartózkodó magyarok.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu