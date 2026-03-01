"Oda csapódott be egy rakéta, ahol a videóban állok" – a rettegés órái: ezek a magyar sztárok ragadtak Dubajban

Dubaj az elmúlt napokban váratlanul a közel-keleti konfliktus árnyékába került. A térségben kiéleződött katonai helyzet miatt több járatot töröltek, ideiglenesen lezárták a légteret, így turisták ezrei – köztük számos magyar – rekedtek az Egyesült Arab Emírségekben. A dubaji nemzetközi repülőtér forgalmát korlátozták, miután a régiót érintő rakéta- és dróntámadások miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, a légvédelmi rendszerek pedig több eszközt is megsemmisítettek a levegőben.

A kaotikus helyzetben több hazai ismert arc is a közösségi médián keresztül jelentkezett be. Frey Timi volt párja, Varga Krisztián, ismertebb nevén POWERR a TikTokon számolt be arról: „Itt ragadtunk Dubajban, ugyanis háború van, hétfőn mentünk volna haza, de nem nagyon mennek a repülők.” Egy későbbi videójában már komolyabb hangot ütött meg:

Azóta történtek azért dolgok, én nem poénkodnék már vele. Itt is vannak problémák, nemcsak a két háborúzó országban. Remélem, hogy minden rendben lesz és haza tudunk jutni

– árulta el a fél millió TikTok követővel rendelkező influenszer. Hozzátette azt is, hogy a helyszínen kevésbé tűnik drámainak a helyzet, mint a televíziós vagy internetes felvételeken.

T. Danny exe szerencsére jól van

Kecskés Enikő, aki luxusingatlan-értékesítőként dolgozik Dubajban, rövid üzenetben nyugtatta meg követőit: „Köszönjük a kérdéseket, mi teljesen jól vagyunk, biztonságban vagyunk Dubajban.” Orosz Péter influenszer és online marketing guru pedig videókban reagált az aggódó üzenetekre:

Az elmúlt két órában 270-en írtatok rám, hogy minden rendben van-e, és hogy imádkoztok értem. Nagyon-nagyon köszönöm. Effektíve most még jól vagyok, nem mondom, hogy nem jönnek rakéták, de szinte minden ki van lőve. Ez most így azért sz*r, aludni nem fogok, mit lehet csinálni, túléljük...

– taglalta a magyar Andrew Tate. A feszültséget egyébként igencsak sajátos módon vezette le: futócipőt húzott és lement mozogni. Szerinte még ebben a helyzetben is veszélyesebb város például London, mint Dubaj. Egy későbbi videójában már így fogalmazott: „Dubaj még mindig rettentő biztonságos. A napokban szavaztam meg a jövőmet, a rezidenciámnak, otthonomnak ezt a helyet, és egyelőre meg vagyok elégedve azzal, amit csinálnak.”