Mitől fogyott le Bódi Csabi? Itt a válasz!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 08:30
A mulatós zene ismert alakja nagy utat tett meg, hogy ott legyen, ahol most. Bódi Csabi egy nap eldöntötte, hogy abbahagyja életének eddigi szakaszát, és egy teljesen új útra lép, az egészséget választva.
Magyar Adrián
A szerző cikkei

Elképesztő átalakuláson ment keresztül az utóbbi időben a népszerű zenész! Sokan kérdezhetik, hogy Bódi Csabi mitől fogyott le. Az előadó több mint 110 kiló volt, amikor eldöntötte, hogy leszámol a démonjaival. Az útja során a legnagyobb motivációt a kislánya, Li­lien jelentette számára, aki mellett még jó sokáig szeretne ott lenni.

Bódi Csabi fogyása elképesztően látványos
Fotó: hot! magazin/ BENCZE ZOLTAN - www.benczezoltan.hu

„Tizennyolc évig szenvedtem a plusz kilóktól, az egész fiatalságomat végigkísérte a túlsúly. Évtizedek óta szenvedek a jojóeffektustól: ha leadtam három kilót, öt jött vissza.” 

A fogyásban a kislányom jelentette a legnagyobb motivációt: áprilisban kimentünk az udvarra futkározni, és lihegve érzékeltem, hogy nem tudtam tartani vele a tempót.

„Kivert a víz, alig kaptam levegőt, a vérnyomásom a plafont ütötte. Negyvenöt évesen nem lehetek olyan, mint egy öregember! A családban mindenkinek volt szívinfarktusa, így az én 110 kilómmal egyenes út vezetett volna a halálhoz. Korábban mindent kipróbáltam már, azonban a szurkálás és a műtét szóba se jöhetett. Nem akartam úgy lefogyni, hogy többet ártok magamnak, mint amennyit nyerek” – kezdte Csabi a hot! magazinnak.

Bódi Csabi mivel fogyott le? Most elárulja a titkot!

Hot magazin Bódi Csabi rengeteget fogyott, látványos fotókkal: "Egyenes út vezetett volna a halálhoz"
Fotó: hot magazin!/ archív

Csabi bátran ki meri jelenteni, hogy megfiatalodott. Ez pedig látszik is rajta: boldog, és kicsattan az energiától és az egészségtől. Ezenfelül is rengeteg pozitív hatását érzi a fogyásának.

„Húsz évvel ezelőtti ingeket veszek elő, amik újra jók rám! Elmúlt a hátfájásom, illetve fázós lettem!” 

Tényleg olyan, mintha egy egész kabát került volna le rólam.

„Nem is beszélve arról, hogy a családom is büszke rám: a feleségem, a szüleim és a gyerekeim is. Sokszor próbálkoztam, de most nem adtam fel. Nekünk a kaja a lételemünk, nálunk az étel szeretetnyelv. Ma már fél adagokkal jóllakom, tudok nemet mondani az éjszakai nasizásokra is. A Jóisten segített; remélem, ezen az úton haladhatok tovább” – mondta Bódi Csabi.

Bódi Csabi felesége is példa volt a zenész előtt

Hot magazin Bódi Csabi rengeteget fogyott, látványos fotókkal: "Egyenes út vezetett volna a halálhoz"
Fotó: hot! magazin / archív

Az előadó előtt persze bőven akad példa a családban: az édesapja is hosszú évek óta egészségesen él, ráadásul az anyukája, Bódi Margó és a felesége, Gina felel az egész család egészségéért.

„Megállapíthatatlan a koruk, és mindenkinél jobb a teherbírásuk. A feleségem hazahozott egy súlyszabályzó módszert, amit könnyen be tudtam iktatni az egyébként is pörgős életembe, mert csak be kell kapkodni és meginni az italt.” 

Van bennük egy szépséges görög növény, amit én csak étvágyféknek hívok. Tele van nyálkás rostokkal, amik víz hatására telítettségérzetet okoznak. Már azt is tudom, hogy a vércukorszint beállításában és a falásrohamok megszüntetésében is segítségünkre lehetnek.

„Úgy pedig könnyebb a fogyás, ha nem vezet minden utam a hűtőhöz. De ott van a madár­keserű, ami a bélműködést segíti, jó kis méregtelenítő. Korábban vizesedtem is, de már a zokni sem hagy nyomot a bokámon. Az ájur­vé­da által 1000 éve használt zsírtörő szőlő egy igazán kitartó, küzdő típus, hozzám hasonlóan. Azt is mondják, hogy a zsírok negyedének felszívódását képes megfékezni” – magyarázta a zenész.

Fotó: hot! magazin

 

