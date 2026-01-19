Mitől fogyott le Bódi Csabi? Itt a válasz!

Elképesztő átalakuláson ment keresztül az utóbbi időben a népszerű zenész! Sokan kérdezhetik, hogy Bódi Csabi mitől fogyott le. Az előadó több mint 110 kiló volt, amikor eldöntötte, hogy leszámol a démonjaival. Az útja során a legnagyobb motivációt a kislánya, Li­lien jelentette számára, aki mellett még jó sokáig szeretne ott lenni.

Bódi Csabi fogyása elképesztően látványos - Fotó: hot! magazin/ BENCZE ZOLTAN - www.benczezoltan.hu

„Tizennyolc évig szenvedtem a plusz kilóktól, az egész fiatalságomat végigkísérte a túlsúly. Évtizedek óta szenvedek a jojóeffektustól: ha leadtam három kilót, öt jött vissza.”

A fogyásban a kislányom jelentette a legnagyobb motivációt: áprilisban kimentünk az udvarra futkározni, és lihegve érzékeltem, hogy nem tudtam tartani vele a tempót.

„Kivert a víz, alig kaptam levegőt, a vérnyomásom a plafont ütötte. Negyvenöt évesen nem lehetek olyan, mint egy öregember! A családban mindenkinek volt szívinfarktusa, így az én 110 kilómmal egyenes út vezetett volna a halálhoz. Korábban mindent kipróbáltam már, azonban a szurkálás és a műtét szóba se jöhetett. Nem akartam úgy lefogyni, hogy többet ártok magamnak, mint amennyit nyerek” – kezdte Csabi a hot! magazinnak.

Bódi Csabi mivel fogyott le? Most elárulja a titkot!

Bódi Csabi szülei is segítettek az életmódváltásban - Fotó: hot magazin!/ archív

Csabi bátran ki meri jelenteni, hogy megfiatalodott. Ez pedig látszik is rajta: boldog, és kicsattan az energiától és az egészségtől. Ezenfelül is rengeteg pozitív hatását érzi a fogyásának.

„Húsz évvel ezelőtti ingeket veszek elő, amik újra jók rám! Elmúlt a hátfájásom, illetve fázós lettem!”

Tényleg olyan, mintha egy egész kabát került volna le rólam.

„Nem is beszélve arról, hogy a családom is büszke rám: a feleségem, a szüleim és a gyerekeim is. Sokszor próbálkoztam, de most nem adtam fel. Nekünk a kaja a lételemünk, nálunk az étel szeretetnyelv. Ma már fél adagokkal jóllakom, tudok nemet mondani az éjszakai nasizásokra is. A Jóisten segített; remélem, ezen az úton haladhatok tovább” – mondta Bódi Csabi.

Bódi Csabi felesége is példa volt a zenész előtt

Mintha kicserélték volna a zenészt - Fotó: hot! magazin / archív

Az előadó előtt persze bőven akad példa a családban: az édesapja is hosszú évek óta egészségesen él, ráadásul az anyukája, Bódi Margó és a felesége, Gina felel az egész család egészségéért.