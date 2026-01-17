Bódi Csabi elárulta a boldog házasság titkát: „Koszos zoknit a szennyesbe...”

Bódi Csabi és felesége irigylésre méltó házasságban élnek immár 18 éve. Bódi Guszti és Bódi Margó fia mindent megtesz annak érdekében, hogy szerelme Ginával sose múljon el.

Két dolog érdekli az embereket: Bódi Csabi mitől fogyott le és mitől ilyen boldog párjával, Ginával? (Fotó: Hot magazin!/Archív)

Bódi Csabi elárulta, mitől ilyen jó a házassága

A családi minta alapján Csabi is nagyon fiatalon vette feleségül szerelmét Ginát. A házasságból pedig két közös gyermekük is született, Rómeó és Lilien, akik pár év eltéréssel ugyan, de egy napon ünneplik a születésnapjukat.

Csabi a Borsnak most elárulta, hogyan őrzik meg ritka szerelmüket hosszú évek múltán is.

A legtöbb házasság a férfiak hűtlensége miatt megy félre. Ez nálunk nem fordulhat elő, én tiszta szívből szeretem a feleségem. A titkunk csupán annyi, hogy mindennap törődünk a másikkal, hiszen a tüzet ápolni kell, de nem elég, ha csak az egyik fél teszi bele magát, hiszen akkor ő elfárad. Mindkét félnek bele kell tennie a részét

– nyilatkozta a Borsnak Csabi, aki azt is elmesélte, hogy kapcsolatukat gyakran színesítik randevúkkal. Igyekeznek a mindennapi stressztől megszabadulni és egymásra koncentrálni.

A minőségi idő nagyon fontos. Sajnos az élet úgy hozza, hogy nagyon sok a stressz körülöttünk, nagyon sok a meló, és az emberek elfelejtenek törődni a másikkal, mert nincs energiájuk, kedvük és idejük. Mi ez ellen tudatosan teszünk mindennap.

Bódi Csabi gyerekei a legfontosabbak (Fotó: facebook)

Bódi Csabi házasságának titka a szennyesbe dobott zokni

Bódi Guszti fia úgy figyel felségére, ahogy azt mindenki megirigyelné: a legtöbb párkapcsolatban visszatérő probléma a rendetlenség, vagy az a bizonyos zokni, ami a szennyeskosár helyett valahogy mindig a földön landol. Nos Csabi erre különösen odafigyel, nehogy plusz munkát csináljon Ginának azzal, hogy utána is rendszerint takarítania kelljen.

„Mindig a szennyesbe dobom a koszos zoknimat. Ezek banális dolgok, mégis nagyon sokat számítanak. Ginának így nem kell plusz feleslegesen dolgoznia. Visszafele viszont, ha tudja, hogy egy fárasztó napon vagyok túl és esetleg mégis a földön kötne ki a zokni, akkor nem szedi le a fejemet érte"

– mesélte humorosan.

Az énekes dalainak sokszor központi eleme a szerelem, amelyet örök múzsája ihlet. Így született meg a Drága szép feleségem című dala is.