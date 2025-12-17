Som-Balogh Edina megtörte a csendet: őszintén mesélt gyermeke elvesztéséről

Som-Balogh Edina színésznő ritkán enged be igazán bárkit a magánéletébe. Most viszont úgy érezte, megszólal, és megosztja történetét, mert hisz benne, hogy erőt adhat másoknak.

Som-Balogh Edina gyermeke jelezte a második csöppség érkezését (Fotó: Csányi István)

Som-Balogh Edina megérezte várandósságát

Az első várandósságát Edina a mai napig csodaként említi. „Elképesztő élmény volt. A legkülönlegesebb érzést az adta, hogy nem vagyok egyedül. Óriási ereje volt.” Egy meghatározó, ösztönös pillanatot is felidézett, amely örökre megmaradt benne, amikor második gyermekét várta.

A kisfiammal együtt fürödtem, és elkezdett a köldököm alatt piszkálgatni, aztán jött egy villanásom. Akkor megéreztem, hogy várandós vagyok

– mondta.

Som-Balogh Edina és Som Krisztián kapcsolata végül lezárult, Szabó Simon mellett találta meg a szerelmet

Fájdalmas időszak következett

A második terhességnél már korán megjelent benne az aggodalom, mintha előre megérezte volna, hogy valami gond lehet.

Éreztem, hogy valami talán nem úgy van, ahogy lennie kell. A vérvételen aztán kiderült, hogy a pajzsmirigyemmel valami probléma lehet. De akkor még nem féltem, azt gondoltam, kapok egy gyógyszert, és minden rendben lesz

– mesélte.

Az állapota azonban egyre romlott. „Amikor elmentem az ultrahangra, valójában már nem is lepődtem meg, hogy csend volt” – számolt be fájdalmas élményéről a színésznő.

Edina hangsúlyozza, hogy ebben a helyzetben sem okolta magát. „Egyáltalán nem gondoltam, hogy hibás lennék, mert nem volt miért. Én mindent megtettem és jól csináltam” – mesélte Edina.

Félelem és ítélet

A színésznő szerint a veszteség pillanatában az egyik legnehezebb teher az önmagunkkal szembeni kegyetlen ítélet. „Abban a pillanatban az anya úgy érzi, hogy selejt és nem képes arra, hogy anya legyen, hogy soha többet nem fog összejönni. Én is így éltem meg, és ezzel együtt jár a félelem is” – tette hozzá. A fájdalmas időszakot azonban egy reményteli fordulat követte. „Utána nekem egy teljesen tökéletes terhesség következett” – vallotta a színésznő, akinek később meg is született második gyermeke.

A nehézségek után nagy boldogság következett, ugyanis megszületett Som-Balogh Edina lánya, Lilien (Fotó: Facebook)

Az őszinteség másoknak is segíthet

Edina számára a nyíltság nem szerep, hanem belső igény. Fontos számára, hogy amikor túllép egy nehézségen, azt ne tartsa magában.

Ha boldogság ér, azt megosztom azokkal, akik közel állnak hozzám. Amikor veszteség ér, akkor általában bezárkózom pár hétre, hogy összekaparjam magam. Ha túl vagyok rajta, akkor fontosnak tartom elmondani, mert nem fogom megjátszani magam. Ott vagyok összezárva a kollégákkal, és nem akarom, hogy mindenfélét beszéljenek a hátam mögött

– zárta gondolatait Som-Balogh Edina az Annuscast podcastben.