Szétpattant a felső Som-Balogh Edinán a romantikus randin – Fotó

Som-Balogh Edina a gyermeke születése után nemcsak hogy visszanyerte terhesség előtti alakját, de úgy tűnik, az idő sem hagy nyomot rajta.

Som-Balogh Edina / Fotó: Forrás: MW

A 41 éves színésznő nem is lehetne boldogabb. Nemcsak egy talpraesett kisfiú anyukájának mondhatja el magát, de a szerelem is újra rátalált. Szabó Simonnak köszönhetően talált rá újra a szerelem, akivel a Tv2 nagysikerű műsorában a FarmVipben ismerkedtek meg egymással. Már a vetélkedős celebműsor alatt lehetett sejteni, hogy nem csak szimpla baráti érdeklődés van a két híresség között, hanem odáig vannak egymásért.

Azóta is boldogok egymással. Sőt nemrég egy igazi romantikus vacsorára mentek el. A különleges estére való tekintettél és, hogy párja le se tudja venni róla a szemét Som-Balogh Edina egy különleges felsőt választott magának. Egy fehér elegáns, ám egyúttal kihívó darabot is, amin a gombok nem húzták össze az anyagot, hanem látni engedték porcelán tökéletességű bőrét. Így nem csak lapos hasát, hanem a dekoltázsát is megvillantotta. Persze a közös fotó sem maradt el, Edina elbűvölő fotója után egyből egy szerelmes fotóval örvendeztette meg a rajongóit.

Íme Som-Balogh Edina romantikus randijáról készült képválogatás