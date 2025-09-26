Szépségkirálynőből pultos lány– Balogh Edinának titkolnia kellett a múltját a Barátok Közt miatt

Balogh Edina története fordulatokkal teli, különösen, ha a szakmai útját nézzük. Bár kezdetben nem látta magát színésznőként, a sorozatban eltöltött évek alapvetően formálták az életét és a közönség szemében is örökre meghatározták a nevét. Ha nem titkolózással indult volna a tévés szereplése, sokak fejében ma egészen máshogy élne a sztáranyuka.

Balogh Edina Barátok közt szerepének nem tett volna jót, ha fény derül modell múltjára (Fotó: Mediaworks archívum)

Balogh Edina: „Én biztosan nem akarok színésznő lenni”

Balogh Edina neve összeforrt a Barátok közt világával, holott eredetileg egyáltalán nem színészi karrierre készült. Gyerekként és fiatal felnőttként sokáig más utakat keresett, de az élet mégis úgy alakította, hogy egy casting után végül bekerüljön az ország egyik népszerű sorozatába.

Hat meghallgatásra hívtak, a végén már úgy éreztem, hogy elegem van, ez lesz az utolsó. Aztán amikor megkaptam a szerepet, nagyon büszke voltam

– idézte fel.

Érdekesség, hogy a Gór Nagy Mária Színitanodában mindössze fél évet tanult, majd abbahagyta, mert úgy érezte, nem az övé ez a világ.

Ennek az volt az előzménye, hogy jelentkeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemre, 17 éves voltam, s azzal kezdte Jordán Tamás, hogy az ő osztályába biztosan nem kerülök be ilyen fiatalon. Ő tanácsolta, hogy menjek a Gór Nagy Mária Színitanodába, s térjek vissza jövőre a felvételire. Nem mentem vissza, érztem, hogy ez nem az én világom, én biztosan nem akarok színésznő lenni.

Mégis tíz éven át alakította Nádor Kingát, a pultos lányt, akiről sokáig nem tudták a nézők, hogy milyen előélete van. Balogh Edina elmondta, hogy a producer kiemelte a közös munka elején, titkolnia kell a modell és szépségkirálynő múltját.

Nem akarták, hogy a nézők azt lássák bennem, hogy egy szépségkirálynő vagyok, hiszen az a karakter, akit játszottam, egy egyszerű pultos lány volt. Az ország végül így is ismert meg engem, és hosszú ideig nem is beszéltünk a modellkedésről.

Balogh Edina párja oldalán kiegyensúlyozott életszakaszhoz érkezett, de a forgatsok hiányoznak neki (Fotó: László Szabolcs)

Próbálták kifúrni a sorozatból

Balogh Edina a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorban mesélt arról is, hogy a modellvilágot szerencsére csak érintőlegesen élte meg. Nem robbant be az életébe, inkább reklámfilmekben kapott szerepet, és a szépségverseny múltja a karrierjéhez sem tett hozzá sokat. Inkább hátrány volt, amitől el kellett határolódnia, amikor színésznőként próbált helytállni.

A sorozatban eltöltött első évek sem voltak egyszerűek. Kiss Ramóna és Szabó Erika mellett természetes volt némi egészséges rivalizálás, de Edina szerint velük volt a legkevesebb gondja. Sokkal inkább mások próbálták meg „kifúrni” a produkcióból. Balogh Edina bevallotta, hogy bár a színház soha nem vonzotta, a sorozat forgatásait végül nagyon szerette.

A stáb, a közös munka hiányzik. Akkoriban kevés élettapasztalatom volt, emiatt sok mindent nem tudtam úgy átélni, ahogy ma talán lehetne, nem tudtam kellően a mélyére menni a helyzeteknek.

Tíz éven át azonban meghatározó alakja volt a képernyőnek, és rengeteget tanult a kamera előtti munkából.

Az elmúlt évtizedben azonban teljesen más értékek kerültek előtérbe az életében. Balogh Edina gyermekei töltik ki a mindennapjait, és párjával együtt új, kiegyensúlyozott, boldog életet élnek. Bár a színház világát nem érzi sajátjának, a sorozatokhoz szívesen visszatérne – de ma már elsősorban az anyaság és a család az, ami számára mindennél fontosabb.