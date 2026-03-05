Elszíneződéssel kezdődött, évekig izomevő betegség ette arcát a gyermeknek

Amikor Lukas Caldwell hétéves volt, édesanyja elszíneződést vett észre arca jobb oldalán. Ekkor még nem tudták, hogy egy ritka, úgynevezett izomevő betegséggel állnak szemben.

Izomevő betegséggel küzdött évekig az influenszer / Illusztráció: Pexels

Izomevő betegség támadta meg arcát

Amikor a folt rosszabbodott, bőrgyógyászhoz vitték - itt egy biopszia után derült ki, hogy Parry-Romberg-szindrómája (PRS) van. Ez egy ritka autoimmun betegség, amely fokozatosan elpusztítja az arc egyik oldalán található lágyszöveteket.

Ijesztő volt, mert nem értettem teljesen, mi történik. Az érzések csak akkor törtek rám, amikor a tünetek súlyosbodtak

- mondta a ma 22 éves Lukas.

Ahogy az arca jobb oldalán lévő szövetek fokozatosan elsorvadtak, a fájdalmas görcsök és a látható elváltozás a mindennapjai részévé vált. Az iskolában bámulták, egy idő után már beszélni sem szeretett volna az emberekkel. Ikerpárja, Ben nyújtott számára menedéket: válaszolt az osztálytársak és idegenek kérdéseire, megkímélve őt a folyamatos magyarázkodástól.

A PRS nagyjából minden 250 000 emberből egyet érint, és okai nagyrészt ismeretlenek. A kezelési lehetőségek korlátozottak, de Lukas szerencsésnek mondhatja magát, hogy széles körű ellátásban részesült: immunszupresszív gyógyszereket kapott, UV-fényterápián vett részt, és több műtéten is átesett.

Gyógyszerei gátolták a növekedését, így alacsonyabb maradt testvérénél, és az iskolából is gyakran hiányzott a kezelések miatt. Az évek során számos kimerítő beavatkozáson esett át: egy, mindkét állkapcsán végrehajtott műtét után hetekig képtelen volt enni és beszélni.

A zsírátültetések később visszaadták arcának volumenét, de egy szabadlebeny-átültetés során a lábából ültettek át szövetet az arcába, mikroszkóp alatt újra összekötve az ereket. Két sebész dolgozott együtt, Lukas pedig négy napig maradt kórházban, miközben az orvosok folyamatosan figyelték az átültetett szövetet.

A műtét utáni hónapokban újra járni tanult, és további beavatkozásokra is szüksége volt, a legközelebbit 2026 nyarára tervezik. Minden egyes lépés javította a szimmetriát, a funkciót és a lassan újjáépülő önbizalmat.

Nagyon nyitott gondolkodású és kalandvágyó embernek tartom magam, és a műtéteimet ennek a gondolkodásmódnak a kiterjesztéseként éltem meg. Ez nem azt jelenti, hogy élveztem a fájdalmat vagy a kellemetlenséget, de mindig igyekeztem értéket találni az új élményekben.

Ennek ellenére Lukas évekig küzdött szociális szorongással és önbizalomhiánnyal. A nyilvános bámulások és a kéretlen kérdések kimerítővé tették a hétköznapi helyzeteket, és ritkán kezdeményezett új barátságokat.