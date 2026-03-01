Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Hűha, alakul valami? Kasza Tibi privát üzenetet kapott Leticia Calderontól A Nagy Duett után!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 19:35
A mexikói színésznő és a Szerencsekerék műsorvezetője beszélgetésbe elegyedett.
B. V.
A szerző cikkei

Ha vasárnap este, akkor A Nagy Duett. A TV2 sikerműsora immáron harmadik élő showjával érkezett március első napján. És habár a zsűri az első két adásban ötfős volt (Ana Maria Orozco, majd Leticia Calderón közreműködésének köszönhetően), most újra négyen ítélik majd a versenyzők produkcióit: Lékai-Kiss Ramóna, Kasza Tibi, Stohl András és Horváth Tamás. Ennek megfelelően a sztárok már csak 40 pontot kaphatnak maximumként. Mielőtt azonban bárki is színpadra lépett volna, Kasza Tibi meglepő vallomást tett a kamerák előtt: az Esmeralda sztárja privát üzenetet írt neki azok után, hogy múltkor együtt zsűriztek.

A Nagy Duett: Kasza Tibi privát üzenetet kapott Leticia Calderontól

A mexikói színésznő és a Szerencsekerék műsorvezetője a második adás során nagyon jól kijött egymással: végig élcelődtek, viccelődtek a másikkal. Nem csoda tehát, hogy a mai adás kezdetén Liptai Claudia érdeklődött is: alakult-e valami tovább köztük. Kasza Tibi elárulta, a világsztár nem csak visszakövette őt a közösségi médiában, de privát üzenetet is kapott tőle:

Elmondta, hogy megtiszteltetés volt számára a közös munka, és hogy gyönyörű a feleségem. Hatalmas beszélgetés volt, így most nagyon nagyban vagyok 

- közölte Kasza Tibi.

 

