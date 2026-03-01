Kasza Tibi nem fogta vissza magát: "Bármennyi munkát is teszel bele, sz*r lesz"

Habár A Nagy Duett második adásában úgy tűnt, hogy Lakatos Laci és Tolvai Reni kettőse elkezdett magára találni, harmadik adásbeli produkciójuk, amely során az Irigy Hónaljmirigytől a Numerakirályt énekelték, már nem aratott sikert. A zsűri ugyanis kritizálta azt, hogy a humorista egyáltalán nem tud ellazulni éneklés közben. Pláne ahhoz képest, hogy amint vége a nótának, utána rögtön elkezd poénkodni a színpadon.
Az értékelést Lékai-Kiss Ramóna kezdte, aki egyből felhívta Laci figyelmét: ez a szám kifejezetten a lazaságról, lezserségről, bolondságról szól:
Ezt full kreténbe kell nyomni!
- jelentette ki, majd nem sokkal utána Kasza Tibi élesebb kritikát fogalmazott meg ezzel kapcsolatban.
Ennek az egésznek a teljesítményterhét csak azért tedd le, mert bármennyi munkát is teszel bele, sz*r lesz, mert ez már látszik. Már túl vagyunk azon, hogy énekelsz, hogy rappelsz, mennyi ritmusérzéked van. Most már csak azon vitatkozunk, hogy meddig élsz ezzel túl. A túlélésednek a záloga az a zseniális karaktered, a humorod és a zseniális mestered. Lazulj el, tedd bele a humorodat, a karakteredet és érezd nagyon jól magad
- közölte a humoristával, utalva arra: egyszerűen muszáj lesz elengednie magát, ha továbbjutnak a következő adásra, mert hiába a szorgalmas és lelkes a felkészülés, ha az állandó befeszülés és a stressz az élő produkció alatt az előadás nagy rovására megy.
