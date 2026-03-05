Orbán Viktor egyértelművé tette: Nincs paktum, nincs kiegyezés, nincs meghátrálás

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor beszédet mondott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. A miniszterelnök a felszólalásában felvázolta a következő négy év feladatait.
A kormányfő most a beszédéből egy videórészletet mutatott a közösségi oldalán. Orbán Viktor kijelentette: Győzni fogunk, és erőből fogunk győzni.
Nincs paktum, nincs kiegyezés, nincs meghátrálás. Zelenszkij olajblokádját le fogjuk törni. Győzni fogunk!
- írja a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.
