Most érkezett: felcsaptak a lángok a Cserepes utcában, rohantak a tűzoltók

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:55
Nagy volt a baj. Társasháztűzhöz riasztották a lánglovagokat.

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy kétlakásos társasház Debrecenben, Cserepes utcában. A ház tetőszerkezete égett.

A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. Utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.

 

