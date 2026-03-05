Most érkezett: felcsaptak a lángok a Cserepes utcában, rohantak a tűzoltók

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy kétlakásos társasház Debrecenben, Cserepes utcában. A ház tetőszerkezete égett.

A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. Utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.