Most érkezett: felcsaptak a lángok a Cserepes utcában, rohantak a tűzoltók

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy kétlakásos társasház Debrecenben, Cserepes utcában. A ház tetőszerkezete égett.
A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. Utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.
