„Azért kellett ilyen hosszú, hogy minden el legyen takarva?” – Lékia-Kiss Ramóna keményen beszólt a női ruhába öltözött Peter Srámeknek

Gáspár Bea és Peter Srámek párosa már most az idei évad egyik legnagyobb kedvencei, ami nem is csoda, hiszen elképesztően jól működik köztük a kémia.
A páros ezúttal A micsoda nő ez a férfi című dalt adták elő, és bizony Srámek bújt női ruhába, míg Bea férfi szerepét vállalta be. A produkció után gyorsán el is szabadult a zsűri fantáziája, ugyanis Bea dicsérete mellett Peter "szexisége" mellett sem tudtak elmenni, hol a sminkjét dicsérték, hol a szőrös lábára tettek megjegyzést. Lékia-Kiss Ramóna azt is megkérdezte az énekestől, hogy miét vett fel alakformálót, pontosabban így fogalmazott:
Azért kellett ilyen hosszú, hogy minden el legyen takarva?
