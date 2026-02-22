„Azért kellett ilyen hosszú, hogy minden el legyen takarva?” – Lékia-Kiss Ramóna keményen beszólt a női ruhába öltözött Peter Srámeknek

HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
2026. február 22.
Peter Srámek és Gáspár Bea A Nagy Duett második adásában is megcsinálta a hangulatot.
Gáspár Bea és Peter Srámek párosa már most az idei évad egyik legnagyobb kedvencei, ami nem is csoda, hiszen elképesztően jól működik köztük a kémia. 

Gáspár Bea és Peter Srámek felszántották a színpadot Fotó: Bors

A páros ezúttal A micsoda nő ez a férfi című dalt adták elő, és bizony Srámek bújt női ruhába, míg Bea férfi szerepét vállalta be. A produkció után gyorsán el is szabadult a zsűri fantáziája, ugyanis Bea dicsérete mellett Peter "szexisége" mellett sem tudtak elmenni, hol a sminkjét dicsérték, hol a szőrös lábára tettek megjegyzést. Lékia-Kiss Ramóna azt is megkérdezte az énekestől, hogy miét vett fel alakformálót, pontosabban így fogalmazott:

Azért kellett ilyen hosszú, hogy minden el legyen takarva?

Micsoda nő ez a férfi

 

 

 

