Erre készül Peter Srámek Gáspár Beával – De mit szól ehhez Gáspár Győző?

Peter Srámek – a Sztárban Sztár All Stars győztese – most A Nagy Duett 2026 színpadát hódítja meg Gáspár Beával az oldalán. A versenyzőpár között olyan jó viszony alakult ki, hogy Peter a Borsnak árulta el, milyen komoly tervet ötölt ki Gáspár Győző feleségével kapcsolatban: „Elképzelhető, hogy felkérem Beát, lépjen fel velem rendezvényeken, és ahogy megismertem őt, benne is lenne” – árulta el az énekes.

Gáspár Bea Peter Srámek oldalán mindkét produkcióban hatalmasat alakított (Fotó: hot! magazin/TV2)

Peter Srámek már a Gáspár család tagja

A versenyzőpár a jó kapcsolatukról már korábban is nyilatkozott, és arról is szót ejtettek, hogy az első adás után a Gáspár család otthonában ünnepelték meg a produkciójukat. Kiderült, Peter Srámek egészen hajnalig velük ünnepelt, és nagyon jól érezte magát.

Új családtaggal bővült a Gáspár család, most már nem Srámek Peti, hanem Gáspár Peti

– mondta viccesen Bea a TV2 interjújában.

Peter Srámek és Gáspár Bea közt láthatóan felhőtlen a hangulat (Fotó: nanasipal/TV2)

Peter Srámek belepirult egy zsűri kritikájába

Hiába a felhőtlen kapcsolat a páros közt, a zsűri egyik tagja nem tudott valamit szó nélkül hagyni. Bea és Peter a legutóbbi adásban A micsoda nő ez a férfi című dalt adták elő, és bizony Srámek bújt női ruhába, míg Bea a férfi szerepét vállalta be. A produkció után gyorsan el is szabadult a zsűri fantáziája, ugyanis Bea magasztalása mellett Peter „szexisége” sem maradhatott szó nélkül, hol a sminkjét dicsérték, hol a szőrös lábára tettek megjegyzést. Lékai-Kiss Ramóna viszont úgy döntött, megkérdezi Srámeket, hogy miért vett fel alakformálót, pontosabban így fogalmazott:

Azért kellett ilyen hosszú, hogy minden el legyen takarva?

– tette fel a kérdést a színésznő az énekes öltözékével kapcsolatban, amivel sikerült kicsit zavarba hoznia a szlovák származású énekest.

A Nagy Duett 8. évad harmadik élő show-ja március 1-én látható a TV2-n, 18.55-kor.