Azta! Tücsi barátnőjével ejtőzik az ágyban: csak egy törölköző van rajtuk - videó

tücsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 21:27
elemi ösztönaryee claudia dedei
A bort sem vetik meg a lányok. Tücsi szerint változnak az idők.

Tücsi, azaz Aryee Claudia Dedei elképesztő videóval robbant be a péntek estébe. Barátnőjével, Ptőcz Orsolyával fekszenek az ágyban, boroznak, és testüket csak egy törölköző takarja el.

Tücsi és barátnője az ágyban ejtőznek péntek este. Fotó: Fotó: Szabolcs László
Tücsi és Orsi az ágyban borozgatnak

"Csak erre van szükségünk egy péntek este...ezt csak a lányok érthetik" - írja a műsorvezető a szexizős videóhoz.

Tücsi nem aprózza el, hiába takarja testét csak egy apró fehér törölköző, szabadon nyitogatja a lábát, ezzel az Elemi ösztön című film ikonikus jelenetét felidézve.

A rajongók is odavannak a jelenetekért, hiszen pár perc alatt több száz kedvelést szerzett az alapvetően nem pikánsnak szánt videó.

Ha kíváncsi vagy a képzeletre nem sokat bízó jelenetekre, akkor ide kattintva tudod megnézni a videót:

