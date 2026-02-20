Azta! Tücsi barátnőjével ejtőzik az ágyban: csak egy törölköző van rajtuk - videó

Tücsi, azaz Aryee Claudia Dedei elképesztő videóval robbant be a péntek estébe. Barátnőjével, Ptőcz Orsolyával fekszenek az ágyban, boroznak, és testüket csak egy törölköző takarja el.
"Csak erre van szükségünk egy péntek este...ezt csak a lányok érthetik" - írja a műsorvezető a szexizős videóhoz.
Tücsi nem aprózza el, hiába takarja testét csak egy apró fehér törölköző, szabadon nyitogatja a lábát, ezzel az Elemi ösztön című film ikonikus jelenetét felidézve.
A rajongók is odavannak a jelenetekért, hiszen pár perc alatt több száz kedvelést szerzett az alapvetően nem pikánsnak szánt videó.
Ha kíváncsi vagy a képzeletre nem sokat bízó jelenetekre, akkor ide kattintva tudod megnézni a videót:
