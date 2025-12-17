"Extra törődés" – meztelenül üzent követőinek Tücsi

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 12:25
felfrissüléskikapcsolódásédesanya
Ruha nélkül motiválta követőit a celebmami.

Tücsi, azaz Aryee Claudia Dedei egy igazi szuperanya, bejegyzései főképp üzleti tevékenységiről vagy családjáról szólnak, de ennek ellenére a sztármami gyönyörű külsejével is elkápráztatja rajongóit, követőit.

Tücsi
Tücsi közösségi oldalán üzent
Fotó: Szabolcs László

Tücsi: Egy kis emlékeztető minden nőnek

Tücsi számára fontos a testi-lelki egyensúly, és bár sokat dolgozik az üzletasszony, de igyekszik a családjára és önmagára is időt fordítani. Bokros teendői közepette akad pár óra nyugodt öngondoskodás. Ezért is ment el egy kezelésre, amivel egy kicsit önmagának is ad valamit így az év vége fele.

Egy kis emlékeztető minden nőnek: nem luxus, hanem alap, hogy időnként magunkat is előtérbe helyezzük. Az elmúlt időszakban én is tudatosan figyelek arra, hogy ne csak adjak, hanem töltődjek is

közölte.

Hozzátette: hisz abban, hogy minden nő megérdemel egy kis extra törődést.

 

