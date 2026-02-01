Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Fekete hét a magyar sztárvilágban: szinte minden nap a gyászról szólt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 17:30
Pótolhatatlan veszteségek és szívszaggató búcsúk sora rázta meg a héten a hazai sztárvilágot, mély gyászba borítva a rajongók és a hozzátartozók szívét. A tragédiák sorát Jákli Mónika feszültséggel teli temetése, Dudás Miki fájdalmas búcsúztatója és a rock and roll királya, Fenyő Miklós halála tette még súlyosabbá. Mutatjuk a hét legolvasottabb sztárhíreit - melyek ezúttal sajnos mind a gyászról szóltak
Szívszorító belegondolni Jákli Mónika utolsó estéjébe, aki Magyarországról tartott Szlovákia felé, és éjfél után még önfeledten fotózkodott barátaival, mit sem sejtve a rá váró sötét tragédiáról. Magányos luxusautójának útját Nagymegyertől Dunaszerdahelyig néma tanúként követték a biztonsági kamerák, rögzítve az éjszaka csendjében megtett utolsó, végzetes kilométereit. Alig néhány perccel a hajnali 3:53-as becsapódás előtt még kétségbeesetten próbálta elérni két ismerősét, ám segélykiáltásnak is beillő hívásai süket fülekre találtak, így az elkerülhetetlen véget végül teljesen egyedül kellett átélnie.

Jákli Mónika temetése könnyfakasztó volt.
Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya nem vett részt édesanyja temetésén, de fotók formájában mégis Mónika mellett lehetett (Fotó: Szabolcs László)

Jákli Mónika balesete óta összetörtek szerettei

Fájdalmas csend és fojtogató zokogás kísérte a fitneszmodellt az utolsó útjára, ahol vőlegénye könnyeivel küszködve, megtörten állt a koporsó mellett, végső búcsút véve szerelmétől. A gyász szomorú pillanatait a múlt és a jelen közötti fojtott feszültség is beárnyékolta, hiszen a sírnál az elhunyt édesanya volt szerelme, Boráros Gábor és vőlegénye egymásra sem nézve, mély némaságba burkolózva álltak a gyászolók között. A tragédia súlya alatt a közeli barátok szíve is megszakadt, Vastag Csaba és Curtis felesége is könnyeit törölgetve küzdött a felfoghatatlan veszteség érzésével a ravatalnál.

Jákli Mónika kislánya végül édesapja döntésére nem vett részt a szertartáson. Boráros Gábor MMA harcos kislánya fényképét tartotta a kezében, míg elbúcsúzott egykori párjától.

Dudás Miki családja összetörten állt a szertartáson
Dudás Miki temetése megviselte a sportoló szeretteit (Fotó: TV2)

Dudás Miki kislánya és párja elbúcsúzott a sportolótól

A pestszentlőrinci temetőben is a gyász súlya nehezedett az összetört szívekre, amikor Dudás Miki koporsóját a végső nyughelyére kísérték a zokogó tömeg kíséretében. Szerelme, Szigligeti Ivett és kislányuk szívbe markoló búcsúja minden jelenlévőt megrázott, ahogy a kisgyermek még egyszer, utoljára elköszönt tragikus hirtelenséggel elveszített édesapjától. A bajnok sportoló fájdalmasan rövid élete fehér virágok tengerében ért véget, maga után hagyva a pótolhatatlan űrt és egy megtört család soha el nem múló fájdalmát.

Fenyő Miklóst gyászolja az ország
Fenyő Miklós betegsége miatt sokan imádkoztak az énekesért (Fotó: Mediaworks)

Fenyő Miklós halála sújtotta le az országot

A tragédiák nem értek véget ezen a héten. Mély döbbenet és fájdalom járta át az országot a hír hallatán, miszerint elhunyt a magyar rock and roll koronázatlan királya, Fenyő Miklós. A Hungária legendás frontembere 78 éves korában, január 31-én távozott az égi színpadra, örökre elnémítva egy korszak meghatározó hangját és életigenlő dallamait. Családja megtörten osztotta meg Fenyő Miklós halálhírét. Rajongók milliói siratják a művészt, akinek emléke és slágerei kitörölhetetlenül beleivódtak a magyar zene szívébe.

 

