Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vőlegénye sírva kísérte utolsó útjára Jákli Mónikát: Vastag Csaba felesége is a könnyeivel küzdött – galéria

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 13:42
Jákli Mónikacsaládtemetésfotó
A sztáranyuka január 21-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el, ami az egész családot, exét, és párját is teljesen megtörte. Most, egy héttel a szörnyű baleset után, sor került Jákli Mónika temetésére az alistáli temetőben. Mutatjuk a szívszorító fotókat.
Niki
A szerző cikkei

Január 29-én délelőtt, az alistáli temetőben került sor Jákli Mónika temetésére, ahol a családján kívül exe, Boráros Gábor és új párja, Dobosi Roderik is jelen volt, valamint néhány ismert barát is. Az influencer borús, esős búcsúztatóján a Bors is jelen volt, ahonnan most meg is mutatjuk a legszívszorítóbb pillanatokat. 

2026.01.29 Jákli Mónika temetés
Jákli Mónika exe, Boráros Gábor kislánya fotóival sétált, Zora személyesen nem volt jelen a temetésen (Fotó: Szabolcs László)

Jákli Mónika temetése mindenkit megviselt

Jákli Mónika autóbalesetben hunyt el, január 21-én hajnalban, aminek pontos körülményeit továbbra is nyomozza a rendőrség. Jákli Mónika volt párja, és gyermekének édesapja, Boráros Gábor azonban úgy gondolja, az édesanya új párja, Roderik felelős a rejtélyes tragédiáért, aminek már többször hangot is adott. A család ellenben a sportolóra gyanakszik, aki korábban többször is fenyegető üzeneteket küldött Mónikának, aki állítólag távoltartási végzést is kért ellene, de Boráros tagadja, hogy tudna ilyen dokumentumról. A napok óta húzódó nyilvános üzengetés és harc csúcspontjaként, ma mindkét férfi részt vett a temetésen. Boráros Gábor és Roderik azonban egy szót sem váltottak a szomorú eseményen, sőt még egymásra nézni sem voltak hajlandók, de sokat elárult a helyzetről, hogy míg Jákli Mónika vőlegénye a családdal együtt búcsúzott az édesanyától, addig exe teljesen egyedül, némán köszönt el. 

Jákli Mónika temetés 2026.01.29
Jákli Mónika párja el is sírta magát a pap beszéde alatt, a családdal egymást támogatták a nehéz pillanatokban (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Jákli Mónika családja összetart a gyászban

A temetést természetesen nem csak Roderik, hanem Jákli Mónika szülei, és testvére is végigsírták. A pap szívszorító beszéde alatt, amiben Mónika terveiről mesélt, és, hogy az influencer mindent megtett azért, hogy édesanyaként, és a munkájában is helytálljon, minden nehézség ellenére. A ravatalozóból Boráros Gábor egyedül, közös kislányuk, Zora fotóival sétált a sírhelyig, míg a család egymásba karolva kísérte a koporsót. A sírba a közeli barátok és természetesen a család is fehér rózsákat dobtak, amit Jákli Mónika édesanyja még meg is csókolt, majd a könnyeivel küszködve némán elköszönt kislányától. Majd a szülők, Mónika testvére, és sógornője egymást ölelve nézték végig, ahogyan föld kerül szerettük koporsójára.

2026.01.29 Jakli Mónika temetés
Vastag Csaba felesége, Domján Evelin is jó viszonyt ápolt Mónival, így nem volt kérdés, hogy részt vesznek-e a temetésen (Fotó: Szabolcs László)

Balogh Eleni és Barnai Judit együtt érkeztek

A temetésen néhány ismert celeb is tiszteletét tette, köztük Vastag Csaba és Domján Evelin. Az énekes és felesége nagyon megrendültek Mónika halálhíre miatt, Evelin csaknem végigsírta a temetést, míg Csabi igyekezett tartani magát. Emellett Curtis felesége, Barnai Judie is megjelent, aki igazán közeli barátságban állt Moncsival, hiszen a napokban rendezett 32. születésnapjára is hivatalos lett volna. A sportoló ezúttal férje nélkül, egy másik közeli barátnőjével, Balogh Elenivel érkezett, a búcsúztató után pedig a halotti toron is résztvesznek mindketten. 

Jákli Mónika temetése, Dobosi Roderik
2026.01.29 Jákli Mónika temetés
Jákli Mónika temetés
Jákli Mónika temetés 2026.01.29
2026.01.29 Jákli Mónika temetés
2026.01.29 Jákli Mónika temetés
2026.01.29 Jakli Mónika temetés
2026.01.29 Jakli Mónika temetés
2026.01.29 Jákli Mónika temetés
Jákli Mónika temetés 2026.01.29 Gábor Boráros
2026.01.29 Jákli Mónika temetés
Galéria: Szívszorító fotók Jákli Mónika temetéséről: vőlegénye könnyekben tört ki
1/12
Eltemették Jákli Mónikát

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu