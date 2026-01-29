Vőlegénye sírva kísérte utolsó útjára Jákli Mónikát: Vastag Csaba felesége is a könnyeivel küzdött – galéria

Január 29-én délelőtt, az alistáli temetőben került sor Jákli Mónika temetésére, ahol a családján kívül exe, Boráros Gábor és új párja, Dobosi Roderik is jelen volt, valamint néhány ismert barát is. Az influencer borús, esős búcsúztatóján a Bors is jelen volt, ahonnan most meg is mutatjuk a legszívszorítóbb pillanatokat.
Jákli Mónika autóbalesetben hunyt el, január 21-én hajnalban, aminek pontos körülményeit továbbra is nyomozza a rendőrség. Jákli Mónika volt párja, és gyermekének édesapja, Boráros Gábor azonban úgy gondolja, az édesanya új párja, Roderik felelős a rejtélyes tragédiáért, aminek már többször hangot is adott. A család ellenben a sportolóra gyanakszik, aki korábban többször is fenyegető üzeneteket küldött Mónikának, aki állítólag távoltartási végzést is kért ellene, de Boráros tagadja, hogy tudna ilyen dokumentumról. A napok óta húzódó nyilvános üzengetés és harc csúcspontjaként, ma mindkét férfi részt vett a temetésen. Boráros Gábor és Roderik azonban egy szót sem váltottak a szomorú eseményen, sőt még egymásra nézni sem voltak hajlandók, de sokat elárult a helyzetről, hogy míg Jákli Mónika vőlegénye a családdal együtt búcsúzott az édesanyától, addig exe teljesen egyedül, némán köszönt el.
A temetést természetesen nem csak Roderik, hanem Jákli Mónika szülei, és testvére is végigsírták. A pap szívszorító beszéde alatt, amiben Mónika terveiről mesélt, és, hogy az influencer mindent megtett azért, hogy édesanyaként, és a munkájában is helytálljon, minden nehézség ellenére. A ravatalozóból Boráros Gábor egyedül, közös kislányuk, Zora fotóival sétált a sírhelyig, míg a család egymásba karolva kísérte a koporsót. A sírba a közeli barátok és természetesen a család is fehér rózsákat dobtak, amit Jákli Mónika édesanyja még meg is csókolt, majd a könnyeivel küszködve némán elköszönt kislányától. Majd a szülők, Mónika testvére, és sógornője egymást ölelve nézték végig, ahogyan föld kerül szerettük koporsójára.
A temetésen néhány ismert celeb is tiszteletét tette, köztük Vastag Csaba és Domján Evelin. Az énekes és felesége nagyon megrendültek Mónika halálhíre miatt, Evelin csaknem végigsírta a temetést, míg Csabi igyekezett tartani magát. Emellett Curtis felesége, Barnai Judie is megjelent, aki igazán közeli barátságban állt Moncsival, hiszen a napokban rendezett 32. születésnapjára is hivatalos lett volna. A sportoló ezúttal férje nélkül, egy másik közeli barátnőjével, Balogh Elenivel érkezett, a búcsúztató után pedig a halotti toron is résztvesznek mindketten.
