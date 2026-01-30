Még az ég is sír: elkezdődött Dudás Miki temetése, a szomorú kislánya már megérkezett

Január 30-án, a Pestszentlőrinci temetőben helyezik végső nyughelyére a világbajnok kajakozót: Dudás Miki temetésén a Bors is jelen van. Cikkünk folyamatosan frissül.

Ma kísérik utolsó útjára Dudás Mikit (Fotó: TV2)

Dudás Miki temetése: még az ég is sír...

A Bors elsőként számolt be január 5-én a váratlan tragédiáról: Dudás Miki meghalt. A sportolóra otthonában találtak, miután gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, mivel napok óta nem tudták elérni őt. A tragikus hír mindenkit váratlanul ért, sokan talán fel sem ocsúdtak a hírből, ma pedig már Dudás Miki temetése zajlik. A helyszínen ott van a Bors is, így első kézből tájékoztatunk a fejleményekről.

Bár a temetés Szigligeti Ivett közleménye szerint délben kezdődik, a rokonok és hozzátartozók már 11 órakor elkezdtek a helyszínre érkezni. Elsők között Dudás Miki kislánya, Nara érkezett meg, akit az egyik rokon kísért. A kislány egy rózsaszín plüsst ölelt magához, s egy nagy fényképeket hoztak Mikiről, amit a ravatolhoz helyeztek.

Elkezdődött Dudás Miki temetése: kislánya egy rózsaszín plüssel érkezett (Fotó: Mediaworks)

Édesapja mellé temetik Dudás Mikit

Dudása Miki halála kapcsán sok teória merült fel, a család viszont csendbe burkolózott. Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett hosszú idő után január 17-én osztott meg információt: fekete-fehér képpel jelentette be a temetés időpontját. A fájó perc elérkezett, nagy tömeg gyűlt össze, hogy végső útjára kísérje a családapát.

S ami a legszívszorítóbb: a mindössze 34 évesen elhunyt családapát az édesapja és nagypapája mellé temetik. Dudás Miki édesapja 2025 februárjában hunyt el, a temetése után pedig Miki elmondta:

Az apósa mellé temetjük! Anyu édesapja és az én apukám nagyon jóban voltak, nagyon jó volt a kapcsolatuk, ami részben nekem is köszönhető. A kajakversenyek hozták össze őket, mindig, amikor versenyem volt Szegeden, vagy Szolnokon, apa és a papa volt a fő szurkolótáborom

– fogalmazott alig egy éve az elismert sportoló, Dudás Miklós, akit most a két férfi mellé helyeznek örök nyugalomra.

Dudás Miki temetésére nemcsak a rokonok, hanem a híres barátok is megérkeztek, köztük Csutival és Schóbert Norbi Jr-ral (Fotó: Mediaworks)

Rengetegen vesznek végső búcsút Dudás Mikitől

A gyászoló tömeg egyre gyűlik a temetőben, a család és barátok mellett hírességek is megérkeztek, hogy leróják tiszteletüket. Dudás Miki Farm VIP-beli barátai, Szabó András Csuti és Schóbert Norbi Jr. is megérkezett – utóbbit a kedvese támogatta a fájó percekben. Majd megérkezett egykori sporttársa és jó barátja, a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya, Tóth Dávid is kollégája, Hadvina Gergely oldalán.