Így telt Jákli Mónika utolsó éjszakája: jó barátja rekonstruálta az estét

Ahogy azt a Bors megírta, a rendőrség közleményt adott ki Jákli Mónika halála kapcsán. Ebben azt írták, hogy begyűjtötték a szükséges bizonyítékokat, és bár a közösségi oldalakon és a sajtóban is több hír jelent meg arról, hogy a fitneszmodellt üldözték, a rendőrség közúti balesetként kezeli a halálát.

A Polgárőrség kiadott egy videót, amelyben tanúk elmondásai alapján rekonstruálták Jákli Mónika utolsó éjszakáját. Mint mondják, ez nem vádaskodás, nem találgatás, pusztán a tények. A rekonstrukciót a család kérésére Kristián Szedlák tette közzé - írja a Life.hu.

Jákli Mónika a halála előtt ezt tette

A felvételek szerint a balesetet megelőző napon, január 20-án este körülbelül 21 órakor érkezett Mónika Szlovákiába Magyarország felől . Az éjszaka 0:02-kor készült róla és társairól egy fénykép, amely alapján a tartózkodási hely és a kísérői is azonosíthatóak, de további részleteket a videó nem közölt.

A baleset éjszakáján Mónika Komáromból indult Nagymegyer felé. Valószínűleg Nagymegyeren a Tábor utcánál letért az útról, majd az OMV benzinkútnál hajtott ki a főútra. A Tábor utca utáni kamera nem rögzítette tovább a járművet, de a kultúra házikamera felvételén még látszik, ahogy a város közepén 3:09 és 3:10 között elhagyja Nagymegyert Alistál felé .

A kameraképek alapján cáfolható, hogy Mónika megfordult volna Alistál előtt, mivel 3:25-kor nagy sebességgel érkezett Dunaszerdahelyre a Vojvodcu Árpád utcába, majd 3:29-kor ismét kihajtott a fatelep irányába .

Tanúk elmondása szerint körülbelül 3:45-kor Nagymegyer felé, a víztározónál, egy világító luxusautó állt, amely később elindult. Ugyanebben az időszakban egy másik jármű is megjelent, rendkívül nagy sebességgel Alistál felől Nagymegyer irányába, ami feltehetően Mónikáé volt.

A videóban bemutatott adatok szerint 3:39-kor Mónika telefonon próbálta elérni T.R. nevű ismerősét , de a hívás nem járt sikerrel, mivel a telefon le volt halkítva.

Ugyanebben az időben egy másik férfit, J.K.-t is próbálta hívni. Az utolsó fénykép Mónikáról J.K.-val és annak párjával 0:02-kor készült.

A baleset 3:53-kor következett be , a pontos helymeghatározással érkező értesítés alapján. A nagyjából 7 perces mentési idő után a helyszínre érkező nagy mennyiségű tűzoltói és mentői erőfeszítés megkezdte a mentést és az oltást.

Kb. 20 perccel később érkezett T.R. , a családi barát, aki az éjszaka során Mónikát próbálta elérni, és átvehette a nő mobiltelefonját és személyes tárgyait.

Az autómentés körülbelül 5 órakor kezdődött, a helyszínen pedig 6:30-ra érkezett meg a barát és további segítők. A mentés és a helyszíni intézkedések 9:30-ra fejeződtek be, amikor az összegyűjtött ruházatot, fehérneműt, cipőket és egyéb „nem megnevezett, nem publikus" tárgyakat átadták a családi barátnak.

A videó rekonstruálja továbbá, hogy 8 és 9:30 között Mónika párja, Dobosi Roderik baráti és családi köréhez tartozó jármű többször is megjelent Mónika dunaszerdahelyi háza előtt, pontos oka egyelőre ismeretlen.

baráti és családi köréhez tartozó jármű többször is megjelent Mónika dunaszerdahelyi háza előtt, pontos oka egyelőre ismeretlen. A szlovák hatóságok később Komárom környékén azonosították Mónika telefonját, és feltételezhető, hogy időnként bekapcsolták a készüléket, ami lehetővé tette a kommunikációt.