Szűcs Judith az anyaságról: „Majdnem kiénekeltem magamból Timit!”

Szűcs Judith kendőzetlen őszinteséggel vallott arról az időszakról, amikor eldöntötte, karrier ide vagy oda, ő bizony szeretné megtapasztalni az anyaság érzését. Az énekesnő erről a Húrokon írt történelem néven futó YouTube csatornán mesélt Szabó Lászlónak.

Szűcs Judith nem kockáztatta a karrierjét, ezért szülés után nagyon hamar visszatért a színpadra (Fotó: YouTube)

Szűcs Judith: „Akkoriban nem volt divat, hogy egy énekesnő terhes legyen”

„Úgy gondoltam, hogy az, hogy én sztár vagyok, nem jelenti azt, hogy nekem le kell mondanom egy gyerekről, mert akkor el fogom veszíteni a közönségemet. Azt gondoltam, hogy ha a közönség engem szeret, akkor úgy is fog szeretni, ha szülök egy gyermeket. Igaz, akkoriban nem volt divat, hogy egy énekesnő terhes legyen.

Nem voltak fotósok, akik jöttek, hogy lefotózzák, mekkorát nőtt a pocakom”

- kezdte a Húrokon írt történelem stúdióban Szűcs Judith.

Szűcs Judith lánya tervezett baba volt, még a naptárba is beírta, hogy mikor szeretné világra hozni (Fotó: YouTube)

Szűcs Judith fiatalon félt, hogy az anyaság miatt háttérbe szorul énekesnőként

Az énekesnő azt is elárulta, hogy bár nagyon vágyott az anyaságra, nem adott túl sok időt magának és a kislányának arra, hogy hosszasan hangolódjanak egymásra. Szűcs Judith ugyanis három hónappal a kislánya születése után, már újra színpadon állt. „7 hónapos terhesen még dolgoztam. Akkor vettem fel a hetedik nagylemezemet és majdnem kiénekeltem a Timit magamból, olyan erőt nyomtam a hangomba. Nem maradtam ki, mert azt nem engedhettem meg magamnak, hogy leállok és csak babázok. Úgy voltam vele, hogy ha így is meg tudom oldani, hogy 16 kilót ledobok szülés után, 3 hónap alatt, akkor…” - magyarázta a korszakos tehetségű előadó, aki azt sem titkolta, hogy gyakorlatilag lepasszolta Timit. „Timi bele volt írva a naptárba. Akkoriban az Unter Den Linden Hotelben dolgoztam és a lányom ott fogant. Hívtam a férjemet, hogy most van peteérésem, induljon. Aztán dolgoztam tovább... A szülés után is sok helyre hívtak.

3 hónapos volt Timi, amikor már újra dolgoztam. Ő pedig nagyon rendes volt, mert a kiírtnál két héttel előbb született, így jutott idő a szoptatásra.

Aztán mennem kellett és anyukámnak odaadtam. És ma sem tennék másképpen, mert jó volt így…” - fogalmazott Szűcs Judith.



