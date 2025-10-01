Szűcs Judith: „Véget ért a kapcsolatom! Tessék, kimondtam!”

Szűcs Judith 16 év együttlét után párja nélkül folytatja életét. Az énekesnő beszélt arról is, hogy lánya hogyan segített neki kigyógyulni súlyos betegségéből. A díva a hot! magazinnak vallott a szépészeti beavatkozásairól is.
Van, ami nem változott az elmúlt évtizedek alatt, ez pedig a kisugárzása. Szűcs Judith 2025-ben is ragyog, valami hihetetlen erővel van jelen a hétköznapokban és a színpadon egyaránt. Mi a titka?
„Őszintén? Fogalmam sincs! Van, hogy én magam is megkérdezem a rajongóimat, mondják már el, miért szeretnek – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő. – Mert én sem tudom, hogy miért. Legtöbbször az a válasz érkezik, hogy mert közvetlen vagy, és még mindig az a sashalmi lány a 16. kerületből, aki egykor voltál. Egyébként én is úgy érzem, hogy nem sokat változtam.”
A Szűcs Judith dalok mai napig lázban tartják a közönséget, akiktől a kapott visszaigazolások, a szeretet a mai napig segít neki abban, hogy szembenézzen a hétköznapok kihívásaival. Így van ez most is, amikor fontos döntést kellett meghoznia, elsősorban önmaga miatt.
„Pár nappal az interjú előtt vidéken léptem fel, ahol fantasztikus közönségem volt. Talán ez volt életem egyik legnehezebb fellépése, hiszen akkor már tudtam, hogy másnap, 16 év együttélés után véget vetek a kapcsolatomnak a vőlegényemmel” – vallja be a művésznő.
Tessék, kimondtam! 72 évesen újra szingli lettem!
„És a közönség erről nem tudhatott, hiszen senkire nem tartozik a lelki problémám, nekem pedig az volt a feladatom, hogy csak velük foglalkozzak. Bíztam abban, hogy a közönség energiája és szeretete segít abban, hogy másnap barátsággal, szépen elválhassak attól a valakitől, akivel voltak nagyon jó pillanatok, és voltak nagyon rosszak is. Ugyanúgy, ahogyan minden más kapcsolatban is, mert az emberek változnak. De most ennek vége van, mert véget vetettem neki, és csak a szépre emlékezem!
Nem akarok keseregni, mert az élet szép, én pedig nagyon szeretek élni, és most is szeretnék boldogan élni. És ha ezért változtatni kell dolgokon, akkor miért ne változtassak rajtuk?
„Attól, hogy 72 éves vagyok, az nem azt jelenti, hogy meg kellene állni. Mással is megtörtént már, hogy szakított, nemcsak velem. Ugyanakkor nem szeretném, ha bárki is ezen csámcsogna, és kérdésekkel bombázna: mit tettem és miért, hiszen az okokat csak én tudhatom. Úgy érzem, hogy jól döntöttem, és ez a döntésem végleges” – árulja el Judith.
Judith nővére, Panni és férje Görögországból utaztak haza, hogy a szakítás után is támaszai legyenek. Talán a sors fintora, hogy akkor is ők voltak mellette, amikor először elvált.
„Pannikám a napokban érkezett a férjével Athénból, és érdekes módon, amikor először elváltam, akkor is itt volt nekem és velem. Egyszer hallott egy beszélgetést, ami egykor köztem és az akkori férjem között zajlott. Később, amikor kettesben maradtunk, odajött hozzám, és azt mondta:
Judith, te nem veszed észre, de téged ez az ember nem szeret.
„A beszélgetés után jöttem rá, hogy tényleg igaza van” – meséli az énekesnő, aki évtizedek óta színpadon van, amihez szintén sok erőre és kitartásra volt szüksége. Akkor sem volt, és a mai napig nincs menedzsere, amire nagyon büszke.
„Amikor ’72-ben megnyertem a Ki Mit Tud?-ot, senki nem volt mögöttem. Mindig is önmagam menedzsere voltam, magamat öltöztettem, és stylistok sem voltak körülöttem. A mai napig én vagyok az, aki eldönti, hogy hová megyek, mit vállalok el. Hála Istennek, az 53 év alatt, amióta a pályán vagyok, sikerült jó döntéseket hoznom. A színpad most is nagyon sokat jelent számomra, és szeretnék többet dolgozni. Érzem magam annyira erősnek, hogy be merjem táblázni a naptáramat. Igaz, most egy kicsit vékonyabb vagyok, mert megviselt az elmúlt időszak, de akkor is azt mondom, hogy az élet csodálatos” – mondja.
Judith sosem titkolta a korát, azonban nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, amivel a természet megáldotta. Azt vallja, a szépség önmagában nem sokat jelent, ha az ember belül romlott.
„Lehetsz szép, ha közben az, aki veled szemben áll, látja, hogy valami mégsem stimmel. Sosem éreztem magam szépnek, és ez nem is változott” – fogalmazott, és nem tagadja, átesett néhány kisebb szépészeti beavatkozáson, amihez egy különös történet is társul.
„72 évesen jól érzem magam a bőrömben, és azt vallom, hogy ha az ember nem viszi túlzásba a dolgokat, akkor ezzel nincs semmi baj. Krasznai Zsolt plasztikai sebész egy alkalommal a szintén plasztikai sebész édesapjával ebédelt egy étterembe, ahová én is bementem. Tőle tudom, hogy akkor azt mondta a papájának, ha egyszer felnő, ő lesz az, aki majd megszépít engem, ha idős leszek. Szóval nem titok, nekem is van egy szép orvosom, akit Krasznai Zsoltnak hívnak” – mesélte a díva a hot! magazinnak.
