Szűcs Judith: „Véget ért a kapcsolatom! Tessék, kimondtam!”

Szűcs Judith 16 év együttlét után párja nélkül folytatja életét. Az énekesnő beszélt arról is, hogy lánya hogyan segített neki kigyógyulni súlyos betegségéből. A díva a hot! magazinnak vallott a szépészeti beavatkozásairól is.

Szűcs Judith 2025-ben is ugyanúgy ragyog, mint évtizedekkel ezelőtt (Fotó: Szabolcs László, Smink: Gajárszki-Mészáros Délia, Stylist: Bobák Alexandra/hot! magazin)

Van, ami nem változott az elmúlt évtizedek alatt, ez pedig a kisugárzása. Szűcs Judith 2025-ben is ragyog, valami hihetetlen erővel van jelen a hétköznapokban és a színpadon egyaránt. Mi a titka?

„Őszintén? Fogalmam sincs! Van, hogy én magam is megkérdezem a rajongóimat, mondják már el, miért szeretnek – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő. – Mert én sem tudom, hogy miért. Legtöbbször az a válasz érkezik, hogy mert közvetlen vagy, és még mindig az a sashalmi lány a 16. kerületből, aki egykor voltál. Egyébként én is úgy érzem, hogy nem sokat változtam.”

A Szűcs Judith dalok mai napig lázban tartják a közönséget, akiktől a kapott visszaigazolások, a szeretet a mai napig segít neki abban, hogy szembenézzen a hétköznapok kihívásaival. Így van ez most is, amikor fontos döntést kellett meghoznia, elsősorban önmaga miatt.

„Pár nappal az interjú előtt vidéken léptem fel, ahol fantasztikus közönségem volt. Talán ez volt életem egyik legnehezebb fellépése, hiszen akkor már tudtam, hogy másnap, 16 év együttélés után véget vetek a kapcsolatomnak a vőlegényemmel” – vallja be a művésznő.

Tessék, kimondtam! 72 évesen újra szingli lettem!

„És a közönség erről nem tudhatott, hiszen senkire nem tartozik a lelki problémám, nekem pedig az volt a feladatom, hogy csak velük foglalkozzak. Bíztam abban, hogy a közönség energiája és szeretete segít abban, hogy másnap barátsággal, szépen elválhassak attól a valakitől, akivel voltak nagyon jó pillanatok, és voltak nagyon rosszak is. Ugyanúgy, ahogyan minden más kapcsolatban is, mert az emberek változnak. De most ennek vége van, mert véget vetettem neki, és csak a szépre emlékezem!

Nem akarok keseregni, mert az élet szép, én pedig nagyon szeretek élni, és most is szeretnék boldogan élni. És ha ezért változtatni kell dolgokon, akkor miért ne változtassak rajtuk?

„Attól, hogy 72 éves vagyok, az nem azt jelenti, hogy meg kellene állni. Mással is megtörtént már, hogy szakított, nemcsak velem. Ugyanakkor nem szeretném, ha bárki is ezen csámcsogna, és kérdésekkel bombázna: mit tettem és miért, hiszen az okokat csak én tudhatom. Úgy érzem, hogy jól döntöttem, és ez a döntésem végleges” – árulja el Judith.

Judith párja nélkül sem maradt magára

Judith nővére, Panni és férje Görögországból utaztak haza, hogy a szakítás után is támaszai legyenek. Talán a sors fintora, hogy akkor is ők voltak mellette, amikor először elvált.