Szűcs Judith fájdalmas vallomása a rákkal vívott harcáról: „A testem és a lelkem is beteg volt”

Az énekesnő párjával való szakítása mellett egy másik drámai dologról is mesélt a hot! magazinnak. Szűcs Judith-ot súlyos betegséggel diagnosztizálták, amit sokan csak gyilkos kórként emlegetnek. Az egykori diszkókirálynő elmesélte, hogyan van most, miként igyekszik feldolgozni a traumáit.

Szűcs Judith életében lezárult egy kellemetlen korszak (Fotó: Máté Krisztián)

Szűcs Judith 2025-ben sok mindennel megküzdött: „A testem és a lelkem is beteg volt”

Sokan csak gyilkos kórként emlegetik a szörnyű betegséget, amelynek kialakulásához az orvosok szerint is sok köze van életvitelünknek, a lelkünk állapotának. Szűcs Judith ugyanezen a véleményen van. Ma már nem titkolja: sokáig élt egy olyan kapcsolatban, amelynek kapcsán sokkal előbb kellett volna döntést hozni.

„Nem én vagyok az első és nem is az utolsó, aki idősebb korában hozza meg a döntést: jobb egyedül, mint egy olyan kapcsolatban, ami már nem működik” – kezdte a népszerű énekesnő a hot! magazinnak. „Nincs bennem harag, és bántani sem szeretnék már senkit, de talán sok mindent elkerülhettem volna, ha előbb lépek. A saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen az, amikor minden összeomlik körülötted. A testem és a lelkem is beteg volt.”

Szűcs Judith fiatalon is éppúgy ezerrel pörgött mint mostanában

Fotó: archív / hot! magazin

„Eldöntöttem, ezt a harcot megharcolom”

Judith sokáig nem akart beszélni arról, hogyan élte túl a betegséget, azonban ma már úgy látja, a példája talán segíthet azoknak, akik most ugyanebben a helyzetben vannak. Hosszú volt az útja a gyógyulásig, aminek a gátja leginkább ő maga volt. Azt remélte, ha nem vesz tudomást a dolgokról, azok majd maguktól megszűnnek.

„Valami megtört a kapcsolatunkban, és ez szinte észrevétlenül történt meg. Amikor viszont tudatosult bennem, hogy már egyikünk számára sem szerez semmilyen örömöt, akkor sem tudtuk kimondani végérvényesen, hogy legyen vége. Nem akartuk bántani egymást, de azt hiszem, belülről mindketten őrlődtünk. Mígnem egy napon szembesültem azzal, hogy három csomó van a melleimben: kettő az egyikben, egy a másikban. Miután sikerült feleszmélnem az első sokkból, azonnal eldöntöttem: én ezt a harcot megharcolom, végigcsinálom, és győztesen jövök ki belőle” – idézte fel a művésznő.