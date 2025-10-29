Szűcs Judith fájdalmas vallomása a rákkal vívott harcáról: „A testem és a lelkem is beteg volt”

Az énekesnő párjával való szakítása mellett egy másik drámai dologról is mesélt a hot! magazinnak. Szűcs Judith-ot súlyos betegséggel diagnosztizálták, amit sokan csak gyilkos kórként emlegetnek. Az egykori diszkókirálynő elmesélte, hogyan van most, miként igyekszik feldolgozni a traumáit.
Sokan csak gyilkos kórként emlegetik a szörnyű betegséget, amelynek kialakulásához az orvosok szerint is sok köze van életvitelünknek, a lelkünk állapotának. Szűcs Judith ugyanezen a véleményen van. Ma már nem titkolja: sokáig élt egy olyan kapcsolatban, amelynek kapcsán sokkal előbb kellett volna döntést hozni.
„Nem én vagyok az első és nem is az utolsó, aki idősebb korában hozza meg a döntést: jobb egyedül, mint egy olyan kapcsolatban, ami már nem működik” – kezdte a népszerű énekesnő a hot! magazinnak. „Nincs bennem harag, és bántani sem szeretnék már senkit, de talán sok mindent elkerülhettem volna, ha előbb lépek. A saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen az, amikor minden összeomlik körülötted. A testem és a lelkem is beteg volt.”
Judith sokáig nem akart beszélni arról, hogyan élte túl a betegséget, azonban ma már úgy látja, a példája talán segíthet azoknak, akik most ugyanebben a helyzetben vannak. Hosszú volt az útja a gyógyulásig, aminek a gátja leginkább ő maga volt. Azt remélte, ha nem vesz tudomást a dolgokról, azok majd maguktól megszűnnek.
„Valami megtört a kapcsolatunkban, és ez szinte észrevétlenül történt meg. Amikor viszont tudatosult bennem, hogy már egyikünk számára sem szerez semmilyen örömöt, akkor sem tudtuk kimondani végérvényesen, hogy legyen vége. Nem akartuk bántani egymást, de azt hiszem, belülről mindketten őrlődtünk. Mígnem egy napon szembesültem azzal, hogy három csomó van a melleimben: kettő az egyikben, egy a másikban. Miután sikerült feleszmélnem az első sokkból, azonnal eldöntöttem: én ezt a harcot megharcolom, végigcsinálom, és győztesen jövök ki belőle” – idézte fel a művésznő.
A gyógyulásig azonban hosszú volt az út, Szűcs Judith betegsége komoly kihívást jelentett a sztárnak. A rák ott akart revansot venni a döntéseiért, ami minden nő számára az egyik legérzékenyebb dolog: a nőiességén. Azonban nem maradt teljesen magára a harcban: Szűcs Judith lánya, Fülöp Tímea, egy kedves idegen és a Jóisten is azon dolgoztak, hogy Judith képes legyen megvívni ezt a csatát.
„A kezelések következtében teljesen eldeformálódtak a melleim. Képzelheted, milyen érzés volt mindezt látni és megélni. Timi a Jézustól ajándékba kapott erejével tartotta bennem a lelket, de nagyon sokat fogytam. Volt, hogy a kórház előtt imádkozva szálltam ki a taxiból, hogy legyen erőm bemenni az ajtón a kis bőröndömmel. A sors azonban küldött mellém egy angyalt Zoltán személyében, aki minden kezelés alkalmával segített. Hihetetlenül kedves és empatikus ember, aki ápolóként nagyon nagy támasza azoknak, akik ilyenkor szeretnének elbújni a világ elől. Mert én is szerettem volna. A kezelések végén a melleimet háromszor is meg kellett műteni, mivel hallani sem akartam a masztektómiáról. Nem volt könnyű dolga a sebésznek sem, de a segítségével a legszörnyűbb dologtól menekültem meg.”
