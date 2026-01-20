Ennél minibbet nem is találhatott volna Szécsi Debóra – pokolian dögös szettben jelent meg

Szécsi Debóra megmutatta, hogy nemcsak a televízió képernyőjén, hanem a közösségi médiában is pontosan tudja, hogyan kell hatni. A Dancing with the Stars korábbi versenyzője legfrissebb Instagram-posztjában egy elegáns, mégis merész szettben jelent meg.

Szécsi Debóra és Cooky

Fotó: Ripost

Szécsi Debóra ragyog

A földalatti parkoló komorsága tökéletes kontrasztot ad Debóra nőies, magabiztos megjelenésének. A fekete felső, a bézs mini szoknyanadrág, a hosszú kabát és a tűsarkú együttese egyszerre sugároz kifinomultságot és határozottságot.

A követők is elismerték dögös szettet:

„Gyönyörű vagy nagyon”

– írta az egyik kommentelő, míg mások szívecskékkel és tűz emojikkal fejezték ki rajongásukat. Többen külön kiemelték a cipőt is, volt, aki konkrétan rákérdezett, hol szerezhet hasonlót.