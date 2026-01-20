Ennél minibbet nem is találhatott volna Szécsi Debóra – pokolian dögös szettben jelent meg

Szécsi Debóra megmutatta, hogy nemcsak a televízió képernyőjén, hanem a közösségi médiában is pontosan tudja, hogyan kell hatni. A Dancing with the Stars korábbi versenyzője legfrissebb Instagram-posztjában egy elegáns, mégis merész szettben jelent meg.
A földalatti parkoló komorsága tökéletes kontrasztot ad Debóra nőies, magabiztos megjelenésének. A fekete felső, a bézs mini szoknyanadrág, a hosszú kabát és a tűsarkú együttese egyszerre sugároz kifinomultságot és határozottságot.
A követők is elismerték dögös szettet:
„Gyönyörű vagy nagyon”
– írta az egyik kommentelő, míg mások szívecskékkel és tűz emojikkal fejezték ki rajongásukat. Többen külön kiemelték a cipőt is, volt, aki konkrétan rákérdezett, hol szerezhet hasonlót.
Ahogy korábban írtunk róla, Szécsi Debóra az elmúlt időszakban nemcsak stílusában, hanem életmódjában is tudatosabb lett. Férje, Cooky nemrég őszintén beszélt látványos fogyásáról, amely mögött következetes odafigyelés és életmódváltás áll. Úgy tűnik, ez a pozitív szemlélet az egész családra inspirálóan hat.
