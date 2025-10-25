Cooky mindig egyedül látogatja édesapja sírját: „Eltávozott szeretteinkről nem csupán egyetlen nap kellene megemlékezni ”

Cooky és felesége, Szécsi Debóra otthon nem beszélnek a halálról, mivel úgy gondolják a gyerekek vidámsága fontosabb nekik. Mindenszentekkor sem látogatják a temetőket, mivel nem szeretik, ha a gyerekeken a szomorúság jeleit látják. Cooky gyermekei, Kevin és Natan pedig boldogabbak nem is lehetnének...
Vészesen közeledik november elseje, Mindenszentek napja. Cooky a Borsnak elárulta, mennyire fontos számára az elhunytakra való emlékezés.
Az eltávozott szeretteinkről nem csupán egyetlen nap kellene megemlékezni. Én, amikor csak tehetem, a feleségemmel kilátogatok a temetőbe gyertyát gyújtani vagy virágot vinni a sírokra
– árulta el véleményét a Halottak napjáról a francia származású rádiós műsorvezető.
Kevin és Natan két életvidám fiú, akiknek még nem kell foglalkozni ezzel a témával. Persze, eljön majd ennek is az ideje, de még nem érzem fontosnak, hogy beszélni kelljen erről velük. Természetesen tudják mi az a halál, de a temetőbe nem visszük őket magunkkal
– számolt be lapunknak Cooky, aki Franciaországban is szokta látogatni szeretteit.
A műsorvezető egy évben többször is utazik a nyugat-európai országba, ahol családot látogat és emiatt a temetőbe is kijár.
Édesapám sírjához mindig kimegyek, amikor otthon vagyok, Franciaországban. Oda csakis egyedül járok ki a feleségem és gyermekeim nélkül, mivel nekik az egy nyaralásnak is számít, nem szeretném elrontani a hangulatukat
– mesélte Cooky a Borsnak, aki egy kicsit boldogabb témáról is beszámolt, mivel tervben van a következő családi nyaralásuk.
Úgy volt, hogy idén megyünk a szokásos év végi utunkra, de annyi munka jött közbe, hogy áttettük inkább jövő tavaszra, amikor már lecsillapodik minden körülöttünk. A projektekről, amikbe most kezdek bele babonából nem szeretnék beszélni.
– mondta el újságírónknak a rádiós műsorvezető, aki családjával idén már nem tervez nagyobb kiruccanást.
A Mindenszentek mellett a Halloweent sem ünnepli a család, mivel nem szeretik az Amerikából érkező trendeket.
