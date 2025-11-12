Szavak sincsenek rá: elképesztően szexi Szécsi Debóra

Szécsi Debóra vitathatatlanul bombaformában van. A 28 éves, kétgyermekes sztáranyuka és profi táncosnő ugyanis elképesztően szexi fotókkal lepte meg rajongóit, amelyeken formás, izmos testet villantott, miközben magabiztosan nézett bele a kamerába. Uralta a teret, hiába nem volt körülötte semmi csak fehér fal. Fotóit látva pedig nem csoda, hogy párja, Cooky, akivel immáron kilenc éve alkotnak egy párt, az elsők között fejezte ki érzelmeit a vadító alkotásokat látva.
Cooky, Debóra legtöbb követőjével együtt szavakat sem talált arra, amit látott. Érzelmeit ugyanis a többiekkel együtt csupán emojik, tűz- és szívjelek használatával fejezte ki.
A szem a lélek tükre. Annyira gyönyörű vagy
- fogalmazott egy rajongója azok után, hogy a profi táncos nemrég homokóra alakját megvillantva egy hozzászólásban kérdésre elárulta, nincsen edzésterve. Habár odafigyel alakjára, elárulta, úgy véli, kinézetét a genetikának is köszönheti.
A táncosnő őszintén vallott arról is, DJ-ként és egykori pilótaként dolgozó párja a kezdetektől aktívan részt vett fiaik nevelésében, mindig számíthatott rá:
Hála Istennek a gyerekek születésétől kezdve Christian nagyon nagy százalékban segített nekem a nevelésükben. Ő egy mintaapa, mikor még a gyerekek kisebbek voltak, akkor fürdette, etette őket, és megcsinált mindent, amivel csak segíteni tudott nekem. Volt olyan is egyszer-kétszer, amikor már nem bírtam az éjszakai felkeléseket, akkor felkelt helyettem a gyerekekhez. Olyan kapcsolata van a fiaival, ami irigylésre méltó. Nagyon jó, hogy nemcsak édesanyjukra, hanem mindkét szülőre számíthatnak a gyerkőceink.
