Mi történt Cookyval? Néhány hónap alatt 12 kilótól szabadult meg

Cooky, a népszerű rádiós műsorvezető és dj az elmúlt időszakban nem kis fogyásával hívta fel magára a figyelmet. A nyáron, elmondása alapján kissé túlsúlyos volt, de tudatos étkezéssel és mértékletességgel sikerült leadnia a pluszkilókat, miközben a hétvégi családi vacsorákról sem mondott le. Cooky a nagy fogyási titkán túl a közelgő ünnepekről is vallott a Borsnak.

Cooky fogyása mindenkit sokkolt (Fotó: Máté Krisztián)

Cooky felesége kedvéért is összekapta magát

„A nyáron mondjuk ki, kicsit duci voltam, utána viszont leadtam 12 kilót. Fogyókúrázni kezdtem, mint mindenki ilyen esetben” – mesélte Cooky nevetve, és elárulta, hogy a tudatos étkezés volt a kulcs:

Nem ittam sima kólát, vigyáztam a kenyérre, inkább salátát ettem, csirkemellet, sonkát és főtt tojást

– árulta el a bevált receptet. Hozzátette, hogy nem kellett mindent teljesen megvonnia magától: „Hétvégén, mikor mentünk a családommal vacsorázni, akkor vacsoráztam szépen, csak hétköznap figyeltem jobban, hogy ne egyek három csokis párnát, csak egyet”. Két-három hónap alatt így sikerült leadnia a 10-12 kilót.

Nem kell mindenáron szenvedni

Cooky sztorija jól mutatja, hogy a fogyás és az egészséges életmód nem feltétlenül jár teljes lemondással. A tudatos étkezés, a mértékletesség és az apró, következetes változtatások hosszú távon látványos eredményt hoznak, és mindenki számára elérhetővé teszik a fittebb, energikusabb életet.

Imádja a karácsonyt

Az interjú során szóba került a közelgő karácsony is, amely számára mindig különleges ünnep: „Nagyon szeretem a karácsonyt, ilyenkor minden olyan szép. Ki van világítva a fenyőfa, a gyerekek boldogok, a felnőttek is boldogok. Ez egy jó, felemelő érzés” – mesélte Cooky. Bár a hagyományos magyar ételeket részesítik ilyenkor előnyben, kezdve felesége (Szécsi Debóra) anyukájának a töltött káposztájától, a hangsúly számára a hangulaton van, nem az ételen. A fa díszítését december elején mindig elkezdik, és a család igyekszik minden apró részletet megvalósítani, ne maradjon minden az utolsó pillanatra.