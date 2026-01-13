Sebestyén Katja őszinte vallomást tett: „Most nagyon nagy darab vagyok"

Sebestyén Katja, a Sztárban Sztár Leszek! egykori második helyezettje a Bors kedvéért minden eddiginél őszintébben beszélt arról, hol tart most az életében. A négygyermekes édesanya nem kertelt: az elmúlt évek fizikális értelemben nyomot hagytak rajta, a testsúlyával vívott küzdelem újra az egyik legfontosabb személyes témájává vált. Katja szokásához hűen nem magyarázkodott és nem keresett kifogásokat – egyszerűen vállalta a felelősséget és elárulta, hogyan tervezi visszanyerni régi formáját.

Sebestyén Katja énekesnő nagy terveket szövöget idén (Fotó: Bors)

Sebestyén Katja fogyása égető fontosságúvá vált az énekesnő számára

„Egyetlen egy újévi fogadalmam volt. Nem hiszek abban, hogy nem lehet elmondani, szóval nektek elárulom: le akarok fogyni arra a szintre, amire anno Patrícia után sikerült, mert Patrik után ez már nem ment” – vallotta be nyíltan az énekesnő. Katja kíméletlen őszinteséggel beszél a jelenlegi állapotáról is:

Igazság szerint nem fogyásom, hanem hízásom volt Patrik óta. Most nagyon nagy darab vagyok. Patrícia után harminc–negyven kiló leolvadt rólam, futottam, a vizet is kidobta a szervezetem. Akkor ment minden. Patrik után viszont, aki már tizenöt hónapos, ezt a bravúrt nem tudtam újra megcsinálni

– árulta el Sebestyén Katja.

Jobban odafigyel a testmozgásra

A próbálkozásai ellenére a mérleg sokszor nem a kívánt kilót mutatta: „Az elején lement tíz–tizenöt kiló, aztán visszajött harminc. Szilveszterkor megettem a sok finomságot, amit meg kellett, de januártól már nem eszem délután öt után. Jobban figyelek arra is, hogy mennyit iszom” – sorolta Katja az új praktikáit. A mozgás sem marad el, még ha most alkalmazkodni is kell a körülményekhez: „A nagy hó miatt a futás nem jött össze még idén, de otthon rendszeresen tornázom”.

Úton a következő diploma

Katja hangsúlyozta: most nem villámgyors átalakulásra vágyik, hanem tartós egyensúlyra: „Ha valamit elhatározok, ahhoz tartom magam” – mondta határozottan. Fellépései továbbra is szép számmal jelen vannak az életében, de jelenleg nem ezek élveznek elsőbbséget, sokkal inkább az, hogy újra jól érezze magát a bőrében, a családjával legyen és hivatalosan is földrajztanár legyen: