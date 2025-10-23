"Felakadtak a szemei, a legrosszabbra gondoltam" - rohantak a mentők a TV2 sztárjának kisfiához

Sebestyén Katja, a Sztárban Sztár leszek! első évadának felfedezettje gyakorló anyuka, összesen négy gyermeket nevel nagy szeretetben, legkisebb fia, Patrik tavaly októberben jött a világra. Tapasztalata miatt az énekesnő joggal gondolhatta, hogy nagy meglepetés már akkor sem érheti, amikor valamelyik gyermeke lebetegszik. Ám létezik egy ijesztő roham, amivel még az énekesnő soha nem találkozott, egészen pár nappal ezelőttig: ez pedig a lázgörcs. Sebestyén Katja Instagram oldalán számolt be először.

Sebestyén Katja gyerekei a legfontosabbak az énekesnőnek (Fotó: hot! magazin)

A TV2 sztárja a Borsnak mesélte el, hogy a kis Patrik kórházba került egy úgynevezett 24 órás megfigyelésre, szerdán derül ki, hogy végül hazamehet-e.

„Jelenleg is itt vagyok a kórházban Patrikkal, de szerencsére már sokkal jobb a helyzet. Lázgörcsöt kapott, ami mindössze harminc másodperc alatt véget is ért, de egy örökkévalóságnak tűnt. Egyszer csak azt vettem észre, hogy rángatózik, felakadtak a szemei, a tudatát is elveszítette, nem volt magánál. Mondanom sem kell, nagyon bepánikoltam, azonnal ki is hívtam a mentőket, akik bevittek minket a kórházba” - sóhajtott Katja, aki korábban már hallott a lázgörcsről, ám eddig egyik gyermeke sem produkált ilyen ijesztő tüneteket.

„A lázgörcsöt az okozhatta, hogy Patrikban vélhetően lappangott egy betegség, amire megkapta a két kötelező oltását. Ez idézhette elő a magas, 40 fokos lázát, ami kizárólag lázcsillapítókkal ment lejjebb. Majd hétfőn a semmiből jött ez a lázgörcs. Megtudtam, ez 5 éves kor körül elmúlik a gyerekeknél, és nem jelenti azt, hogy Patrik egyébként nem teljesen egészséges. Így is nagyon rémisztő volt ezt látni, tényleg már a legrosszabbra gondoltam”

- mesélte őszintén Sebestyén Katja.

Sebestyén Katja kisfiának ijesztő esete: mi is az a lázgörcs?

A lázgörcs egy olyan tünet, ami leggyakrabban kisgyermekeknél fordul elő, és magas lázhoz kapcsolódik. Általában 6 hónapos és 5 éves kor közötti gyermekeken jelentkezik.

Mi történik ilyenkor?

A lázgörcs során a gyermek egyszerre kezd el rángatózni, görcsölni – ez lehet a test egyik oldalán vagy mindkét oldalon, és néhány másodperctől akár pár percig is eltarthat. Ez egy átmeneti, általában nem veszélyes állapot, de ijesztő lehet a szülőknek.