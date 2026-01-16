Indul Rubint Réka DPK-programja: „A sport a legegészségesebb függőség”

Nem lepődtünk meg, amikor hetekkel ezelőtt felhívások jelentek meg a Női és a Fitt Digitális Polgári Kör közösségi felületein, hiszen sejthető volt, hogy Rubint Réka és Schobert Norbi előbb-utóbb jelentkeznek egy akcióval, melynek célja az emberek egészséges életmód felé terelése. Ez lett az Átváltoztató Program, melyre pár napja zárult le a jelentkezés. Rubint Réka most a Mokkában árulta el, hogy a két DPK-ból három-három egészséges életmódra vágyó tagot választottak ki, akiknek segítik majd az útját, hogy sikeresen lépjenek a teljes átalakulás és szemléletváltás útjára.
„Három embert választottunk ki a Női Digitális Polgári Körből és hármat a Fitt Digitális Polgári Körből. Az volt a szempontunk, hogy a lehető legjobban lefedjük és reprezentáljuk a magyar társadalmat. Akad szerencsés minden korosztályból és társadalmi helyzetből.”
Van a hatosfogatban háromgyermekes édesanya, napi huszonkét órát dolgozó hölgy és még egy orvos is.
„Ez utóbbi különösen megtisztelő számunkra, hiszen sokat jelent nekünk, hogy egy orvosdoktor is belénk fekteti a bizalmát. Természetesen a Digitális Polgári Körök platformjain bármelyik tagunk nyomon követheti majd a programot és természetesen csatlakozhatnak is az életmódváltó programhoz. A hat szerencséssel vasárnapra szerveztünk egy találkozót és hétfőn már minden élesben megy. Rajtuk keresztül szeretnénk megmutatni és bebizonyítani, hogy a sport a legegészségesebb függőség ” – mondta a Mokka stúdiójában Rubint Réka.
A hazai fitnesz nagyasszonya végül rátért arra is, hogy mi várja azokat a hölgyeket és egyébként urakat is, akik a jövőben csatlakoznak valamelyik DPK-koz. „Nagyon jó, hogy van egy, illetve számos olyan platform, ahol nem a gyűlölködés hangján beszélnek egymással az emberek. Folyamatosan vetődnek fel érdekes témák, melyek kapcsán a tagok tudnak egymástól kérdezni. Vagy csak szimplán megbeszélni, ütköztetni az érveket és ellenérveket úgy, hogy senki nem ugrik a másik torkának. Az erőnk éppen az egységünkben rejlik. Aki a DPK-k bármelyikében tag, az megértette, hogy felesleges mindenre egyetlen sémát ráhúzni.”
Én mindig azt mondom, hogy nekem teljesen mindegy, hogy ki jön be kedd esténként a Rozsnyai utcába, vagy ki jön el egy táboromba. Nálam mindenki egy
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.