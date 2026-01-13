„Mi itt körözünk Pest felett, amíg van üzemanyag…” – Schobert Norbi és Rubint Réka a levegőben rekedt, már a B tervre készülnek

Ahogy arról a Bors beszámolt, egyre fokozódik a hó-és ónos eső helyzet a mind a nemzetközi, mind a magyar reptereken. A sorra jönnek a hírek a repterek leállásáról, így ma már mások mellett írtunk arról, hogy a bécsi repülőtér teljesen leállt a jeges időjárás miatt, valamint arról is, hogy Ferihegy is leállt, nem indít és nem fogad járatokat az ónos eső miatt.

Úgy látszik, ennek az őrületnek a közepébe csöppent bele Schobert Norbi is, aki a közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi kalandjukról.

Életem legizgalmasabb repülése. Ferihegy lezárva. Egy gép túlfutott. Pozsony, Prága, Bécs lezárva

- kezdte bejegyzését a fitneszguru, majd így folytatta:

Mi itt körözünk az Emirates szuper Csapatával Pest felett. Amíg van üzemanyag. Net van. Szuper a kiszolgálás, a társaság. Réka már felállna edzést tartani, ha nem volna 218 km/h ellenszél. Turbulencia. -62 fok kint. Beszéltem a személyzettel, soha nem volt ilyenben részük. Együtt izgulunk.

Végezetül pedig elmondta:

B terv: Elrepülünk délre, leszállunk, megtankolunk és jövünk vissza körözni. Mint a jó öreg turul. Há turul

