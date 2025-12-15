Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör

Nyitrai Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 16:03
DPKbejelentés
Nyitrai Zsolt jelentette be a nagy hírt.

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt bejelentette a közösségi oldalán, hogy elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör.

NYITRAI Zsolt
Nyitrai Zsolt / Fotó: Kovács Attila

Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör! 🙏🇭🇺

A Magyar Parlamenti Imacsoport DPK egy olyan kezdeményezés, amely azért jött létre, hogy erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát.

Hiszünk benne, hogy a hitre épített ország kősziklaként áll 🪨, és az imának ereje van: megtartja hazánkat 🇭🇺, közösségeinket 🤝 és Jézus Krisztus helyét a nemzet szívében✝️.

Csatlakozzon Ön is a Magyar Parlamenti Imacsoport DPK-hoz 👇

https://dpkor.hu/dpk/imacsoport/

– írta a bejegyzéséhez Nyitrai Zsolt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
