A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt bejelentette a közösségi oldalán, hogy elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör.
Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör!
A Magyar Parlamenti Imacsoport DPK egy olyan kezdeményezés, amely azért jött létre, hogy erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát.
Hiszünk benne, hogy a hitre épített ország kősziklaként áll , és az imának ereje van: megtartja hazánkat , közösségeinket és Jézus Krisztus helyét a nemzet szívében.
Csatlakozzon Ön is a Magyar Parlamenti Imacsoport DPK-hoz
– írta a bejegyzéséhez Nyitrai Zsolt.
