Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör!

A Magyar Parlamenti Imacsoport DPK egy olyan kezdeményezés, amely azért jött létre, hogy erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát.

Hiszünk benne, hogy a hitre épített ország kősziklaként áll , és az imának ereje van: megtartja hazánkat , közösségeinket és Jézus Krisztus helyét a nemzet szívében .

Csatlakozzon Ön is a Magyar Parlamenti Imacsoport DPK-hoz

https://dpkor.hu/dpk/imacsoport/