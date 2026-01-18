A sztárok is összefogtak: Ők is nagy erőkkel keresik az eltűnt tinit, Egressy Mátyást

Sorra mozdult meg a hazai celeb- és zenei világ, miután eltűnt egy 18 éves fiú Budapesten: Egressy Mátyásnak péntek éjszaka veszett nyoma, azóta pedig egyre több ismert arc osztja meg a segélykérő felhívást. Az ügy komoly aggodalmat váltott ki a közösségi médiában, miközben a rendőrség is nagy erőkkel keresi a fiatalt, akinek eltűnése egyre több nyugtalanító részletet tár fel. Marics Peti is megszólalt az ügyben a saját közösségi oldalán.

Marics Peti is aggódik az eltűnt fiú miatt (Fotó: Markovics Gábor)

Marics Peti, Pachert Balázs, Görög Zita: Rengeteg sztár aggódik Egressy Mátyás miatt

A Balazs Kicks tulajdonosa, Pachert Balázs az Instagramon fordult követőihez. Bejegyzésében arra kérte a BK közösséget, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a 2026. január 17-én hajnalban eltűnt Egressy Mátyásról, az azonnal jelezze a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón. A poszt szerint a 18 éves fiú január 16-án az V. kerületben szórakozott ismerőseivel, majd hajnali 2 óra 15 perc körül indult haza, azonban XI. kerületi otthonába már nem érkezett meg.

Ittas volt, majd elaludt a buszon

A felhívást több ismert ember is továbbosztotta, köztük Curtis, Görög Zita, Marics Peti és Valkusz Milán, mindannyian arra kérve követőiket, hogy aki bármit tud, azonnal segítsen. Közben a fiatal fiú édesapja is megszólalt, aki elmondta, Mátyás szombat hajnalban indult el az Ötkertből, ittas állapotban volt, de csak annyira, ami egy ilyen buli után nem szokatlan. Elmondása szerint fia a Március 15. teréről a 907-es busszal indulhatott haza, Kelenföldön kellett volna leszállnia.

Hová tűnhetett a pénze?

Az apa szerint Mátyás elaludhatott a buszon, zsebeit pedig kipakolhatták, majd hajnal négy óra körül az Örs vezér terénél szállították le. A térfigyelő kamerák felvételei alapján ezután HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszautazott Budapestre, metróra szállt, és eljutott a Kossuth térre, végül reggel fél hét körül a Lánchídon is áthaladt.

A legutolsó információ vasárnap hajnal egy óra tíz perckor érkezett róla: Pestszentlőrincen találkozott ismerősökkel, akik szerint zavart volt a tekintete, megijedt, mintha valamilyen drogot fogyasztott volna, majd hirtelen elszaladt. Édesapja hangsúlyozta, fia teljesen egészséges, nem szenved mentális betegségben. Testvére lapunknak azt nyilatkozta, elképzelhető, hogy a fiatalt egy banda bedrogozta és kifoszthatta.