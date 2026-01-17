Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Hazaindult a buliból, azóta sem érkezett meg - Nagy erőkkel keresi a rendőrség Mátyást

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 19:25
Nagy erőkkel keresi a rendőrség E. Mátyást. Az eltűnt fiú január 17-én délután indult el haza, azonban azóta sem érkezett meg.

Nagy erőkkel keresik a 18 éves férfit a rendőrök – közölte a Police.hu. Eltűnt E. Mátyás. A férfi körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú. Mátyás január 16-án szórakozni ment barátaival és január 17-én hazaindult, azonban azóta nem érkezett meg.

Fotó: Gé / MW

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat E. Mátyás ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 18 éves férfi 2026. január 16-án az ismerőseivel szórakozni ment az V. kerületbe, majd onnan 2026. január 17-én 2 óra 15 perc körül hazaindult, azonban XI. kerületi otthonába nem érkezett meg, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A férfit a rendőrök jelenleg is keresik.

E. Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú.

Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

A képet itt tudja megnézni a keresett személyről!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki E. Mátyás tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

 

