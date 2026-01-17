Hazaindult a buliból, azóta sem érkezett meg - Nagy erőkkel keresi a rendőrség Mátyást

Nagy erőkkel keresik a 18 éves férfit a rendőrök – közölte a Police.hu. Eltűnt E. Mátyás. A férfi körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú. Mátyás január 16-án szórakozni ment barátaival és január 17-én hazaindult, azonban azóta nem érkezett meg.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt fiatalt

Fotó: Gé / MW

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt fiatalt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat E. Mátyás ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 18 éves férfi 2026. január 16-án az ismerőseivel szórakozni ment az V. kerületbe, majd onnan 2026. január 17-én 2 óra 15 perc körül hazaindult, azonban XI. kerületi otthonába nem érkezett meg, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A férfit a rendőrök jelenleg is keresik.

E. Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú.

Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

A képet itt tudja megnézni a keresett személyről!