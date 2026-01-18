„Bedrogozhatták, és utána kirabolták” – egy átbulizott éjszaka után tűnt el Mátyás Budapesten

Két napja posztok tucatjai lepték el a közösségi médiát. Az eltűnt testvére, Kovács Dorka és családja aggódva kutatnak Egressy Mátyás után. A fiatal, 18 éves srác január 16-án, bulizás közben tűnt el Budapest belvárosából. A telefonja ki van kapcsolva, és félő, hogy komoly bajba kerülhetett. Dorkáék rettegve szólaltak meg a Borsnak.
Mátyás kiváló tanuló és élsportoló, nemrég vették fel az egyetemre, ezért sem érti Dorka, mégis mi történhetett imádott testvérével.
Nem drogozik, azon az estén kicsit többet ivott, de nem tűnne el sosem! Nagyon aggódunk, hogy mi lehet vele, már mindenhol keressük, folyamatosan úton vagyunk. Nagyon aggódunk, hogy valami baja esett, mert itt vannak a fagyok. Nem éli túl, ha nem találjuk meg…
- mutatott rá lapunknak Dorka.
A fiatal srác a 11. kerületből indult el bulizni egy lipótvárosi szórakozóhelyre a barátaival. Nem sejtették, mekkora bajba kerülhet Mátyás… A férfi aznap hajnalban hirtelen, zavarodott és meglehetősen bódult állapotban otthagyta a barátait.
"Kamerafelvételeken látszik, hogy hajnal 2 óra körül felszállt a Március 15-e téren a 907-es buszra, ahol elaludt és egészen Kelenföldig, majd körmenettel, ugyanazon a buszon az Örs vezér terére ment. Nem volt eszméleténél… Hajnal 4 órakor szállította le a buszsofőr" – részletezte Dorka.
Az eltűnt Egressy Mátyást mintha a föld nyelte volna el. A rejtélyes eltűnés óta a családja aggódva keresi őt, Dorka riadóláncot indított a közösségi médiában, ám az aggódó posztjaira reagálva csak hosszú órákkal később, délután 4 órakor kapott egy telefont, hogy az eltűnt Mátyást kora hajnalban látták.
Egy srác a barátaival látta őt reggel 5 órakor az Örsön, onnan tudjuk, hogy biztosan ő volt, mert elmondták, hogy Matyi egy fekete Adidas Campusz cipőt viselt, amit direkt nem osztottunk meg a közzétett fotón, hogy biztosra menjünk és hamar megtaláljuk őt. Amikor oda próbált menni hozzá ez a fiútársaság, nagyon félt és hajtogatta nekik, hogy segítsenek neki. A nevét nem tudta megmondani.
– mondta szomorúan.
Elkeseredve mesélte el, hogy az eltűnt testvérét bántalmazás érhette.
"Mátyás azt ismételgette az egyik srácnak folyamatosan, hogy neki a 11. kerületbe, haza kell jutnia. Látták rajta, hogy bajba van, az egész oldala saras volt. Elesett vagy ellökhették, mi szerintünk az utóbbi, mert azt hajtogatta, hogy a telefonját elvették, nincs nála semmi. Előtte nála a volt a lakáskulcs, telefon, pénztárca iratokkal, pénzzel és snüssz" - részletezte.
Korábban Dorkáék egy különös nyomot találtak. Kelenföldig mentek, ahol a snüsszt megtalálták egy füves részen.
"Biztosan az övé volt, mert a bulizás előtt elkezdte nekem számolgatni, hogy hány darab volt benne és pont annyit találtak a dobozban, aminek a színe pont olyan volt, mint a Matyié" - mutatott rá.
Mátyást a család szerint kipécézhették maguknak a szórakozóhelyen, az utóbbi időben a baráti körükben is történt hasonló.
Szerintünk nagy valószínűséggel a szórakozóhelyen bedrogozhatták és utána kirabolták, megverték. Sajnos az utóbbi időben történt ilyen az ismerőseinkkel, a fiúkat cuccozzák be. A testvéremért nagyon aggódok! Folyamatosan kint állunk az utcán, nézzük, merre lehet és keressük. Utoljára 16 órája láttuk a helyzetét a telefonján, nagyon hideg van kint, nem evett, nem ivott, tehát nem fogja túlélni ezt az estét, ha nem talál magának valami meleg helyet vagy nem segítenek neki.
– zárta szavait a férfi testvére, arra kérve a lakosságot, ha látják Mátyást, azonnal értesítsék őt vagy a rendőrséget.
Az Egressy Mátyás megtalálására kiadott rendőrségi körözést ITT nézheted meg.
Kovács Dorka posztját az ő család telefonszámával pedig ITT tekintheted meg.
