Kunu Márió szökésben: Rendőrök várták a pesti buliban, de hiába

Kunu Márió a legfrissebb információk szerint Dubajban rekedt kisfiával, ezért üthetik a nyomát bottal a fővárosi zsaruk, akik láthatóan nagy erőkkel keresik. Legalábbis erre utal, hogy szombat este több rendőrautó is megjelent Papp Gergely, az utolsó diszkótulaj szórakozóhelyén, hiszen ide hirdették meg Márió buliját. A Bors még a meghirdetett időpont előtt kapta el pár szóra a szórakozóhely üzemeltetőjét, aki akkor még bizakodó volt. Mint utóbb kiderült, hiába.

Kunu Máriót nemcsak a rajongói és a menedzsere, de a rendörök is hiába várták szombat este (Fotó: Instagram)

Kunu Márió nem jelent meg a fellépésén. Továbbra is keresi a rendőrség...

„Tudomásom szerin Kunu Márió jön. Ez az utolsó információnk vele kapcsolatban.”

De ha véletlenül mégsem érkezne meg, akkor sincs semmi gond, hiszen nálunk ezek a fellépések csak kiegészítő elemként szerepelnek a buliban.

„Évente egyszer-kétszer megesik, hogy egy-egy előadó nem ér vissza Budapestre egy másik buliból. Ezzel a közönségünknek semmi gondja nincsen, hiszen ha ilyesmi történik, azt később pótoljuk” – fogalmazott Papp Gergely, aki egyébként a renitens előadó menedzsere is, így ilyen minőségében is értékelte a „védence”, vagyis Kunu Márió ellen kiadott újabb elfogató parancs históriáját.

Kunu Márió körözése továbbra is érvényben van. A menedzsere szerint nem akkora a baj, mint elsőre gondolnánk (Fotó: Bors / police.hu / Facebook)

Kunu Márió menedzsere: „Nagyobb a füstje, mint a lángja”

„Menedzserként én azt látom, hogy ennek a történetnek nagyobb a füstje, mint a lángja. Ezeket a dolgokat az ügyvédeknek meg kell tudniuk oldani. Nem olyan nagy sztori ez. Persze komolyan kell venni, de nem szabad túlzásba esni sem” – tette hozzá Papp Gergely. Nem sokkal az interjú elkészülte után pedig nemcsak számára, de a közönség és a rendőrök számára is világossá vált, hogy a körözött Kunu Márió aznap már biztosan nem teszi tiszteletét a szórakozóhelyen. Persze a remény hal meg utoljára, így a közeli mellékutcában egészen zárásig várakozott egy rendőrségi furgon, de hiába. Papp Gergely pedig elárulta, hogy Márió állítása szerint Dubajban ragadt. Ugyanakkor hozzátette, a fellépési díját már előre kicsengette. Nos, így alakult tehát Kunu Márió legújabb históriája. Ami biztos: az elfogató parancs továbbra is érvényben van, így sejthető, hogy az előadó semmilyen módon nem vette fel a kapcsolatot az őt kajtató hatósággal.