Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kunu Márió szökésben: Rendőrök várták a pesti buliban, de hiába

garázdaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 16:00
kunu márióelfogató parancsrendőrségszökés
Egyre kacifántosabb a hírhedt előadó körül kibontakozó, immáron sokadik körözési balhé. Kunu Máriót sokan, köztük jó néhány rendőr is várta szombat este az ország egyik utolsó diszkójában, de a garázdaság miatt keresett híresség végül nem jelent meg a belvárosi klubban.
Bors
A szerző cikkei

Kunu Márió a legfrissebb információk szerint Dubajban rekedt kisfiával, ezért üthetik a nyomát bottal a fővárosi zsaruk, akik láthatóan nagy erőkkel keresik. Legalábbis erre utal, hogy szombat este több rendőrautó is megjelent Papp Gergely, az utolsó diszkótulaj szórakozóhelyén, hiszen ide hirdették meg Márió buliját. A Bors még a meghirdetett időpont előtt kapta el pár szóra a szórakozóhely üzemeltetőjét, aki akkor még bizakodó volt. Mint utóbb kiderült, hiába. 

Kunu Máriót nem csak a rajongói és a menedzsere, de a rendörök is hiába várták szombat este
Kunu Máriót nemcsak a rajongói és a menedzsere, de a rendörök is hiába várták szombat este (Fotó: Instagram)

Kunu Márió nem jelent meg a fellépésén. Továbbra is keresi a rendőrség...

Tudomásom szerin Kunu Márió jön. Ez az utolsó információnk vele kapcsolatban.”

De ha véletlenül mégsem érkezne meg, akkor sincs semmi gond, hiszen nálunk ezek a fellépések csak kiegészítő elemként szerepelnek a buliban. 

„Évente egyszer-kétszer megesik, hogy egy-egy előadó nem ér vissza Budapestre egy másik buliból. Ezzel a közönségünknek semmi gondja nincsen, hiszen ha ilyesmi történik, azt később pótoljuk”fogalmazott Papp Gergely, aki egyébként a renitens előadó menedzsere is, így ilyen minőségében is értékelte a „védence”, vagyis Kunu Márió ellen kiadott újabb elfogató parancs históriáját. 

Kunu Márió körözése továbbra is érvényban van. A menedzsere szerint nem akkora a baj, mint elsőre gondolnánk
Kunu Márió körözése továbbra is érvényben van. A menedzsere szerint nem akkora a baj, mint elsőre gondolnánk (Fotó: Bors / police.hu / Facebook) 

Kunu Márió menedzsere: „Nagyobb a füstje, mint a lángja”

Menedzserként én azt látom, hogy ennek a történetnek nagyobb a füstje, mint a lángja. Ezeket a dolgokat az ügyvédeknek meg kell tudniuk oldani. Nem olyan nagy sztori ez. Persze komolyan kell venni, de nem szabad túlzásba esni sem” – tette hozzá Papp Gergely. Nem sokkal az interjú elkészülte után pedig nemcsak számára, de a közönség és a rendőrök számára is világossá vált, hogy a körözött Kunu Márió aznap már biztosan nem teszi tiszteletét a szórakozóhelyen. Persze a remény hal meg utoljára, így a közeli mellékutcában egészen zárásig várakozott egy rendőrségi furgon, de hiába. Papp Gergely pedig elárulta, hogy Márió állítása szerint Dubajban ragadt. Ugyanakkor hozzátette, a fellépési díját már előre kicsengette. Nos, így alakult tehát Kunu Márió legújabb históriája. Ami biztos: az elfogató parancs továbbra is érvényben van, így sejthető, hogy az előadó semmilyen módon nem vette fel a kapcsolatot az őt kajtató hatósággal.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu