A családja lehet Kulcsár Edina támasza a vetélés után

Továbbra is sokkolja követőit a hír: a szépségkirálynő elveszítette a harmadik közös gyermekét férjével, G.w.M-mel. Kulcsár Edina Instagram-sztoriban árulta el, hogy az utóbbi időben mélypontra került, miután a terhesség korai szakaszában elveszítette a babáját.
A pszichológus, Dr. Drelyó Ágnes szerint a korai vetélés komoly érzelmi terhet ró az anyára, különösen, ha tudatos családtervezésről van szó.
A magzat fizikai jelenléte ugyan kezdetben láthatatlan, de érzelmileg már a család része lett, ezért a veszteség súlya valós és komoly
– mondta a szakértő.
Az első lelki hatások közé tartozhat az önvád és a bűntudat: az édesanya gyakran azon gondolkodik, hogy mindent megtett-e, jó kismama volt-e, elég óvatosan vigyázott-e magára. „Ez teljesen természetes reakció, de fontos felismerni, hogy a vetélés nem az anya hibája. A test és a magzat közötti biológiai folyamatok sokszor kívül esnek az irányításunkon” – hangsúlyozta a pszichológus.
A veszteség feldolgozásában kiemelt szerepe van a környezet támogatásának.
Ha a család és a barátok legitimálják az anya gyászát, elfogadják a fájdalmát, és nem bagatellizálják az eseményt, az óriási segítség a feldolgozásban
– tette hozzá a szakértő. Fontos a gyász rituális keretezésének lehetősége: egy búcsúlevél a magzathoz, gyertya vagy apró szertartás segíthet lezárni a történteket, és biztosítja az érzelmi feldolgozás keretét.
A pszichológus felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyászfolyamat hosszú és változatos lehet. „Egyes anyák hónapokig újra és újra átélhetik a veszteséget, akár visszaesésekkel. Ha a gyász elakad vagy súlyosabb lelki tünetek jelentkeznek – például alvászavar, étvágytalanság, depressziós tünetek –, érdemes szakemberhez fordulni.”
Végső soron a kulcs a kontroll elfogadása és az érzelmi biztonság megteremtése:
Fontos, hogy az anya elfogadja, nem minden történés irányítható, és hogy a családja támogatóan jelen legyen mellette. Ez a biztonság adja meg a lehetőséget a gyász természetes feldolgozásához
– mondta a pszichológus.
Kulcsár Edina őszinte vallomása így nemcsak saját fájdalmát tárja fel, hanem más édesanyáknak is útmutató lehet: a korai vetélés feldolgozható, ha van támogatás, elfogadás, és a gyász megélése saját tempóban történhet.
