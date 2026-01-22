A családja lehet Kulcsár Edina támasza a vetélés után

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
2026. január 22.
Szerda este sokakat megrázott a hír, hogy a négygyermekes édesanya elveszítette babáját. Kulcsár Edina mélypontra került a tragédia után, de a pszichológus szerint léteznek módszerek, amelyek segíthetnek feldolgozni a veszteséget és támogatni a gyászoló anyát.

Továbbra is sokkolja követőit a hír: a szépségkirálynő elveszítette a harmadik közös gyermekét férjével, G.w.M-mel. Kulcsár Edina Instagram-sztoriban árulta el, hogy az utóbbi időben mélypontra került, miután a terhesség korai szakaszában elveszítette a babáját.

Kulcsár Edina Instagram oldalán jelentette be, hogy elvetélt.
Kulcsár Edina férje, Varga Márk még Hajdú Péter műsorában mesélte el, hogy párja újra várandós (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina vetélése kapcsán megszólalt egy szakértő

A pszichológus, Dr. Drelyó Ágnes  szerint a korai vetélés komoly érzelmi terhet ró az anyára, különösen, ha tudatos családtervezésről van szó. 

A magzat fizikai jelenléte ugyan kezdetben láthatatlan, de érzelmileg már a család része lett, ezért a veszteség súlya valós és komoly

 – mondta a szakértő.

Kulcsár Edina Instagram-oldalán mesélte el, hogy mi is történt vele 
(Fotó: Instagram/Kulcsár Edina)

Jelentkezhet önvád és bűntudat

Az első lelki hatások közé tartozhat az önvád és a bűntudat: az édesanya gyakran azon gondolkodik, hogy mindent megtett-e, jó kismama volt-e, elég óvatosan vigyázott-e magára. „Ez teljesen természetes reakció, de fontos felismerni, hogy a vetélés nem az anya hibája. A test és a magzat közötti biológiai folyamatok sokszor kívül esnek az irányításunkon” – hangsúlyozta a pszichológus.

kulcsar-gwm-01-BS
Kulcsár Edina párja és gyermekei jelentheti számára a támogató környezetet
(Fotó: Bánkúti Sándor)

Családja segíthet feldolgozni a fájdalmát

A veszteség feldolgozásában kiemelt szerepe van a környezet támogatásának. 

Ha a család és a barátok legitimálják az anya gyászát, elfogadják a fájdalmát, és nem bagatellizálják az eseményt, az óriási segítség a feldolgozásban

– tette hozzá a szakértő. Fontos a gyász rituális keretezésének lehetősége: egy búcsúlevél a magzathoz, gyertya vagy apró szertartás segíthet lezárni a történteket, és biztosítja az érzelmi feldolgozás keretét.

A pszichológus felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyászfolyamat hosszú és változatos lehet. „Egyes anyák hónapokig újra és újra átélhetik a veszteséget, akár visszaesésekkel. Ha a gyász elakad vagy súlyosabb lelki tünetek jelentkeznek – például alvászavar, étvágytalanság, depressziós tünetek –, érdemes szakemberhez fordulni.”

Végső soron a kulcs a kontroll elfogadása és az érzelmi biztonság megteremtése: 

Fontos, hogy az anya elfogadja, nem minden történés irányítható, és hogy a családja támogatóan jelen legyen mellette. Ez a biztonság adja meg a lehetőséget a gyász természetes feldolgozásához

– mondta a pszichológus.

Kulcsár Edina őszinte vallomása így nemcsak saját fájdalmát tárja fel, hanem más édesanyáknak is útmutató lehet: a korai vetélés feldolgozható, ha van támogatás, elfogadás, és a gyász megélése saját tempóban történhet.

 

