Kulcsár Edina fájdalmas vallomása: elveszítette a babát, mélypontra került

Kulcsár Edina négygyermekes édesanyaként igazán aktív és boldog életet él férjével, G.w.M-mel, aki nemrég Hajdú Péter műsorában kotyogta el sokak legnagyobb meglepetésére, hogy az egykori szépségkirálynő a harmadik közös babájukkal várandós – a rapper ezt az után árulta el, hogy négy tesztjük is pozitív lett, de akkor még nem jártak orvosnál.
Most egy InstaStorys kérdezz-feleleket tartott a közösségi oldalán Kulcsár Edina, aki elárulta az egyik követője kérdésére, hogy azért tűnt el egy kicsit az utóbbi időben, mert mélypontra került – utána pedig sajnos azt is elmondta egy másik kérdésre válaszolva, hogy ez miért történt: elveszítette a babát.
Kulcsár Edina szűkszavúan csak annyit mondott arra a „Nem úgy volt terhes vagy ???” kérdésre, hogy „De! Úgy volt, viszont sajnos már nincs így. Itt a mélypont”.
Ennél többet nem mondott a híresség, aki érzékelhetően valóban komoly fájdalommal küzd, ami teljes mértékben érthető, hiszen egy olyan tragédiáról van szó, amit csak nehezen lehet feldolgozni – de férje, G.w.M minden bizonnyal ott van mellette és biztosítja őt arról, hogy ezen a nehéz időszakon is túl lesznek egyszer, hiszen nagyon szeretik egymást.
