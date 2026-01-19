„Én soha nem gondoltam, hogy nekünk bizonyítanunk kell” – Kulcsár Edina vallott a házasságáról

Kulcsár Edina ritkán beszél ennyire részletesen a kapcsolatáról, most azonban kivételt tett, és nyíltan mesélt a G.w.M-mel, azaz Varga Márkkal közös életéről. Az influenszer szerint a nyilvánosság gyakran félreérti a történetüket, a kapcsolatuk eleje óta rengetek bántást kaptak.

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatát az elejétől kezdve megkérdőjelezik (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata stabilabb, mint azt sok ember gondolná

Kulcsár Edina elmondta, hogy folyamatos találgatások kereszttüzében éltek.

Mindig volt körülöttünk egyfajta megkérdőjelezés, amit sokáig nem is értettünk

– fogalmazott, és hozzátette, hogy belül teljesen mást élnek meg, mint amit kívülről sokan látnak. A modell hangsúlyozta, soha nem érezte úgy, hogy bizonyítaniuk kellene. „Én soha nem gondoltam, hogy nekünk bizonyítanunk kell. Ez már az eleje óta így van” – mondta, majd kijelentette:

A kapcsolatunk olyan stabil, amelyet én még sohasem láttam

A kezdeti időszak nehézségeit azonban nem tagadta. „Volt egy hatalmas vihar körülöttünk, ám ez az idő múlásával teljesen eltűnt” – vallotta be Edina, aki elmondta, hogy már csak az számít, hogy ők jól legyenek, és az, hogy ők mit élnek meg együtt.

„Ha mi szétmennénk, akkor nem hinnének többé a szerelemben”

A személyes visszajelzések pedig kifejezetten pozitívak, amiket a rajongóktól kapnak.

Koncerteken és személyes találkozásokkor folyamatosan az mondják, hogy mennyire jók vagyunk együtt, mennyire összeillünk

– mesélte lapunknak a négy gyermekes édesanya, majd hozzátette: „Olyat is mondtak már, hogy ha mi szétmennénk, akkor nem hinnének többé a szerelemben.” Edinát elmondása szerint az online kritikák teljesen hidegen hagyják.

Húztam magam köré egy falat, egy szűrőt, és semmi ilyesmit nem engedek be. Már nem idegeskedek, csak mosolygok egyet. Szerintem tízezerből egy kapcsolat maradna egyben olyan körülmények között, amiket mi átéltünk

– jelentette ki Kulcsár Edina. A legnagyobb büszkeség mégis a családjuk. „Egy kiegyensúlyozott, szép családi életet élünk, annak ellenére, hogy mozaikcsalád vagyunk, hat gyerekkel. Nem a nehézségeket keressük, hanem a pozitívumokat, és ebben rejlik az élet igazi szépsége” – tette hozzá Edina a beszélgetésünk végén.