Teljes sokk: legjobb barátja csábította el David Harbour feleségét

David Harbour éppen csak könnyes búcsút vett a Netflix nézőközönségétől a Stranger Things 5. évadának fináléjával, a balhés sorozatsztár máris átpártolt a vörös streamingóriás riválisához, és az HBO Max új sorozatában tűnt fel. A DTF St. Louis első epizódja ezen a héten debütált a platformon, és mindössze egyetlen epizód után kijelenthetjük, ennyire bizarr műsor régen kapott ekkora figyelmet streamingen.

A David Harbour-filmek és sorozatok száma az HBO Maxon a DTF St Louis-szal bővült (Fotó: IMDb)

David Harbour nem bánja, ha más kezelgeti a feleségét

A korábban a Hazafi című sorozatot is jegyző Steve Conrad legújabb műsora két középkorú férfiről szól. Az egyikük, a zseniális Jason Bateman által alakított Clark időjósként, míg a másikuk a David Harbour által megformált Floyd pedig jeltolmácsként dolgozik. A két tévés szaki pedig egy tudósítás során baráti köteléket alakít ki, mely hirtelen annyira szorosnak bizonyul, hogy együtt vágnak bele a csajozásba a DTF nevű alkalmazás segítségével, holott mindketten (boldogtalan) házasságban élnek. Floyd például a még mindig gyönyörű Linda Cardinelli Caroljával van együtt, akivel kiegészülve egy olyan elfuserált szerelmi háromszög jön létre, mely egyikőjük halálához vezet.

A szexuális életüket felpezsdíteni szándékozó két barát története nem egy könnyű falat, így biztosan nem válik rögtön mindenki kedvencévé, nem úgy mint A hét királyság lovagja. Conrad mesterien keveri a műfajokat, van itt dráma, romantika, humor, krimi, konkrétan olyan vegyes vágott, amit még a sarki vegyesbolt savanyúságos pultja is megirigyelne, és mindez már a legelső epizódban.

David Harbour a Netflixes botránya után most az HBO Maxon próbál szerencsét (Fotó: IMDb)

A március 2-án debütált DTF St. Louis még további hat epizóddal kecsegtet, a következő részekkel minden hétfőn találkozhatunk majd az HBO Max-sorozatok kínálatában.

Az HBO Max kimaxolja a tavaszt

Ha pedig már a streamingóriás szériarepertoárját említjük, a DTF St. Louison kívül márciusban még érkezik a Steve Carell szokásos humorába csomagolt drámasorozat, a Rooster, de Lisa Kudrow A visszatérés című szériája is hű a nevéhez és immáron harmadik évadával jelentkezik majd március 23-tól.