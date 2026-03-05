Teljes sokk: legjobb barátja csábította el David Harbour feleségét

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 16:06
David HarbourHBO Max
Romantikus tragikomédiával vegyített krimi után sóvárognak a streamingnézők. A David Harbour főszerepésével bemutatott DTF St. Louis-nak már az első epizódjával sikerült lenyűgöznie a nézőket, akik rögtön az HBO Max toplistájának élmezőnyébe juttatták a sorozatot.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

David Harbour éppen csak könnyes búcsút vett a Netflix nézőközönségétől a Stranger Things 5. évadának fináléjával, a balhés sorozatsztár máris átpártolt a vörös streamingóriás riválisához, és az HBO Max új sorozatában tűnt fel. A DTF St. Louis első epizódja ezen a héten debütált a platformon, és mindössze egyetlen epizód után kijelenthetjük, ennyire bizarr műsor régen kapott ekkora figyelmet streamingen.

HBO Max David Harbour
A David Harbour-filmek és sorozatok száma az HBO Maxon a DTF St Louis-szal bővült (Fotó: IMDb)

David Harbour nem bánja, ha más kezelgeti a feleségét

A korábban a Hazafi című sorozatot is jegyző Steve Conrad legújabb műsora két középkorú férfiről szól. Az egyikük, a zseniális Jason Bateman által alakított Clark időjósként, míg a másikuk a David Harbour által megformált Floyd pedig jeltolmácsként dolgozik. A két tévés szaki pedig egy tudósítás során baráti köteléket alakít ki, mely hirtelen annyira szorosnak bizonyul, hogy együtt vágnak bele a csajozásba a DTF nevű alkalmazás segítségével, holott mindketten (boldogtalan) házasságban élnek. Floyd például a még mindig gyönyörű Linda Cardinelli Caroljával van együtt, akivel kiegészülve egy olyan elfuserált szerelmi háromszög jön létre, mely egyikőjük halálához vezet.

A szexuális életüket felpezsdíteni szándékozó két barát története nem egy könnyű falat, így biztosan nem válik rögtön mindenki kedvencévé, nem úgy mint A hét királyság lovagja. Conrad mesterien keveri a műfajokat, van itt dráma, romantika, humor, krimi, konkrétan olyan vegyes vágott, amit még a sarki vegyesbolt savanyúságos pultja is megirigyelne, és mindez már a legelső epizódban.

David Harbour a Netflixes botránya után most az HBO Maxon próbál szerencsét (Fotó: IMDb)

A március 2-án debütált DTF St. Louis még további hat epizóddal kecsegtet, a következő részekkel minden hétfőn találkozhatunk majd az HBO Max-sorozatok kínálatában.

Az HBO Max kimaxolja a tavaszt

Ha pedig már a streamingóriás szériarepertoárját említjük, a DTF St. Louison kívül márciusban még érkezik a Steve Carell szokásos humorába csomagolt drámasorozat, a Rooster, de Lisa Kudrow A visszatérés című szériája is hű a nevéhez és immáron harmadik évadával jelentkezik majd március 23-tól.

A nagyágyú eldörrenésére is már csak a jövő hónapig kell várni, mikor is berobban az Eufória 3. évada Sydney Sweeney-vel, Jacob Elordival és a titokban megházasodó Zendayával a főszerepben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
